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Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8 Pro

Компания Meizu 19 сентября представила смартфоны Meizu X8, Meizu 16X, а также бюджетные версии Meizu V8, Meizu V8 Pro. Устройство Meizu V8 Pro за пределами КНР выпустят с именем Meizu M8.

Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8 Pro


Версия Meizu V8 является совсем недорогой моделью с пластиковым корпусом. Устройство наделили экраном на 5,7 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей, обычной одинарной камерой на 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, однокристальной системой MediaTek MT6739, ОЗУ на 3 ГБ, ПЗУ на 32 ГБ, аккумуляторной батареей на 3 200 мАч. Версия Meizu V8 Pro имеет металлический корпус, двойную основную камеру 12+5 Мп, более мощную SoC Helio Helio P22, ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Оба смартфона обладают дактилоскопическими датчиками на задней панели.

Устройство Meizu V8 стоит 117 долларов. При этом модель Meizu V8 Pro стоит 160 долларов. Реализации стартуют с 20 сентября.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:25
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