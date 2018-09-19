Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8 Pro

Версия Meizu V8 является совсем недорогой моделью с пластиковым корпусом. Устройство наделили экраном на 5,7 дюйма с разрешением 1440x720 пикселей, обычной одинарной камерой на 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, однокристальной системой MediaTek MT6739, ОЗУ на 3 ГБ, ПЗУ на 32 ГБ, аккумуляторной батареей на 3 200 мАч. Версия Meizu V8 Pro имеет металлический корпус, двойную основную камеру 12+5 Мп, более мощную SoC Helio Helio P22, ОЗУ на 4 ГБ, ПЗУ на 64 ГБ. Оба смартфона обладают дактилоскопическими датчиками на задней панели.Устройство Meizu V8 стоит 117 долларов. При этом модель Meizu V8 Pro стоит 160 долларов. Реализации стартуют с 20 сентября.