Личинки москитов могут есть мелкие частицы пластика

Проблема загрязнения пластиком окружающей среды приобретает глобальные масштабы. Ученые приняли решение выяснить, как широко частицы пластика распространяются в фауне. В эксперименте были использованы комары. Профессором Амандой Каллаган (Amanda Callaghan), при участии коллег, были отобраны 150 личинок москитов, которых поместили в воду, наполненную микропластиком в виде мелкого бисера.Специалисты случайным образом отобрали 15 индивидов, с целью определить поглощенный ими объем пластика. Результаты показали, каждая личинка содержала в себе примерно три тысячи шариков, размер которых составлял 0,002 миллиметра. На следующем этапе эксперимента, анализировали уже летающих комаров, в которых превратились оставшиеся личинки. Отобрано было также случайным образом 15 особей. Пластик был найден и у них, только его объемы были гораздо меньшим. Москиты носили в себе примерно 40 шариков.Эксперты отметили, что так же проходит развитие личинок многих других насекомых, подвергаемых тем самым пагубному воздействию. При этом пластик попадает в организмы других животных, а так же птиц, пауков и летучих мышей. Ученые уже ищут варианты для замены пластика. Недавно, Технологический институт Джорджии разработал состав прозрачного гибкого материала, полученного из панцирей крабов. В перспективе он сможет послужить заменой пластиковым упаковкам для продуктов.