Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в школах
69% российских граждан с уверенностью утверждают, что полный отказ от телефонов в школе повысит успеваемость учащихся. 73 % опрашиваемых выступили против использования в школах смартфонов во время уроков.
А 83% участников опроса согласились, что гаджеты мешают усвоению школьной программы. И только 17 % предположили, что запрет на пользование смартфонами ничего не изменит. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 человек достигших совершеннолетия.
Ольга Васильева, глава Министерства просвещения РФ, отметила, что поддерживает идею собирать гаджеты у школьников перед уроком.
За введение такого запрета выступают не только граждане, которые не приобретали своим детям смартфоны. За нововведение проголосовали и родители, у чьих детей имеются подобные гаджеты.
А 83% участников опроса согласились, что гаджеты мешают усвоению школьной программы. И только 17 % предположили, что запрет на пользование смартфонами ничего не изменит. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 человек достигших совершеннолетия.
Ольга Васильева, глава Министерства просвещения РФ, отметила, что поддерживает идею собирать гаджеты у школьников перед уроком.
За введение такого запрета выступают не только граждане, которые не приобретали своим детям смартфоны. За нововведение проголосовали и родители, у чьих детей имеются подобные гаджеты.
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:00