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Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в школах

69% российских граждан с уверенностью утверждают, что полный отказ от телефонов в школе повысит успеваемость учащихся. 73 % опрашиваемых выступили против использования в школах смартфонов во время уроков.

Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в школах


А 83% участников опроса согласились, что гаджеты мешают усвоению школьной программы. И только 17 % предположили, что запрет на пользование смартфонами ничего не изменит. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 человек достигших совершеннолетия.

Ольга Васильева, глава Министерства просвещения РФ, отметила, что поддерживает идею собирать гаджеты у школьников перед уроком.
За введение такого запрета выступают не только граждане, которые не приобретали своим детям смартфоны. За нововведение проголосовали и родители, у чьих детей имеются подобные гаджеты.

 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:00
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