Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в школах

А 83% участников опроса согласились, что гаджеты мешают усвоению школьной программы. И только 17 % предположили, что запрет на пользование смартфонами ничего не изменит. Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения. В опросе участвовали 1600 человек достигших совершеннолетия.Ольга Васильева, глава Министерства просвещения РФ, отметила, что поддерживает идею собирать гаджеты у школьников перед уроком.За введение такого запрета выступают не только граждане, которые не приобретали своим детям смартфоны. За нововведение проголосовали и родители, у чьих детей имеются подобные гаджеты.