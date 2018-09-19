АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Виктория Дайнеко негативно отреагировала на слова Юлии Ковальчук о плохих женщинах

Виктория Дайнеко бурно отреагировала на слова певицы Юлии Ковальчук, о том, что мужчины от хороших женщин не уходят. Ранее на своей странице в Instagram Юлия Ковальчук опубликовала странное сообщение, в котором она осудила попытку привлечь к себе внимание тем, что происходит в ее личной жизни.

Виктория Дайнеко негативно отреагировала на слова Юлии Ковальчук о плохих женщинах


Пока поклонники гадали, кому именно посвящено это пространное сообщение, на него отозвалась Виктория Дайнеко. Не так давно она оформила развод с музыкантом Дмитрием Клейманом. Посчитав, что сообщение Ковальчук было направлено в ее адрес, она нелестным образом отозвалась о коллеге, назвав себя плохой, раз от нее ушел муж.

Мнение поклонников обеих певиц разделилось. Но большая часть подписчиков решила, что Ковальчук в данном случае оказалась не права, ведь она полезла в чужое дело с попыткой нанести скрытый укол Виктории Дайнеко. Певице посоветовали не слушать других людей, а делать все так, как она считает нужным.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главная роль в дебютном фильме Алексея Смирнова
Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи
Турция снизила финансовые взносы для иностранцев
Meizu представила версии Meizu X8, 16X, V8 и V8
Личинки москитов могут есть мелкие частицы
Австралийцы случайно задушили жильца тортом во
В Липецке мать с сыном избили продавщицу
Россияне поддерживают идею о запрете смартфонов в
Пауки-отшельники испортили новоселье американке
Виктория Дайнеко негативно отреагировала на слова
Apple осенью выпустит новый iPad Pro
В России названы лучшие города с медицинским
Астрономы обнаружили существование аналога
В Оренбурге задержаны предполагаемые виновники
Анна Хилькевич воспользовалась услугами фотографа
В Львовской области запретили публичное
Елизавета Боярская покорила поклонников осенней
Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку
Xiaomi представит три телевизора под управлением
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о разводе
Алла Пугачева в леопардовом костюме устроила
Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы
«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр
Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО
«Ты ждешь меня?»: Лобода отправляется в тур по
Наталья Штурм рассказала правду о суде с бывшим
Порядка 130 млн рублей изготовили двое
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших
Просмотреть все новости