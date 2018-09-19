Виктория Дайнеко негативно отреагировала на слова Юлии Ковальчук о плохих женщинах
Виктория Дайнеко бурно отреагировала на слова певицы Юлии Ковальчук, о том, что мужчины от хороших женщин не уходят. Ранее на своей странице в Instagram Юлия Ковальчук опубликовала странное сообщение, в котором она осудила попытку привлечь к себе внимание тем, что происходит в ее личной жизни.
Пока поклонники гадали, кому именно посвящено это пространное сообщение, на него отозвалась Виктория Дайнеко. Не так давно она оформила развод с музыкантом Дмитрием Клейманом. Посчитав, что сообщение Ковальчук было направлено в ее адрес, она нелестным образом отозвалась о коллеге, назвав себя плохой, раз от нее ушел муж.
Мнение поклонников обеих певиц разделилось. Но большая часть подписчиков решила, что Ковальчук в данном случае оказалась не права, ведь она полезла в чужое дело с попыткой нанести скрытый укол Виктории Дайнеко. Певице посоветовали не слушать других людей, а делать все так, как она считает нужным.
Пока поклонники гадали, кому именно посвящено это пространное сообщение, на него отозвалась Виктория Дайнеко. Не так давно она оформила развод с музыкантом Дмитрием Клейманом. Посчитав, что сообщение Ковальчук было направлено в ее адрес, она нелестным образом отозвалась о коллеге, назвав себя плохой, раз от нее ушел муж.
Мнение поклонников обеих певиц разделилось. Но большая часть подписчиков решила, что Ковальчук в данном случае оказалась не права, ведь она полезла в чужое дело с попыткой нанести скрытый укол Виктории Дайнеко. Певице посоветовали не слушать других людей, а делать все так, как она считает нужным.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:50