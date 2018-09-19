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Пауки-отшельники испортили новоселье американке

Жительница штата Джорджия переехала в новый дом, а позднее обнаружила, что там уже есть жильцы, испортившие ей новоселье. Ими оказались ядовитые пауки - отшельники

Пауки-отшельники испортили новоселье американке


Новая хозяйка дома пришла в ужас, когда увидела множество пауков в своем новом жилище. Она поспешила обратиться к бывшим владельцам, но те уверили ее, что на момент их проживания особи их дом не посещали. Женщина предполагает, что они жили в стенах, а после того, как прошла чистка плесени, выбрались наружу.

Подобный вид насекомых весьма распространен в этой части США. Его яд способен вызвать у человека лихорадку, тошноту и сильный зуд в области укуса. Чаще всего паук нападает на человека, если очень близко соприкасается с ним, например, через одежду или в кровати.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:55
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