Пауки-отшельники испортили новоселье американке

Новая хозяйка дома пришла в ужас, когда увидела множество пауков в своем новом жилище. Она поспешила обратиться к бывшим владельцам, но те уверили ее, что на момент их проживания особи их дом не посещали. Женщина предполагает, что они жили в стенах, а после того, как прошла чистка плесени, выбрались наружу.Подобный вид насекомых весьма распространен в этой части США. Его яд способен вызвать у человека лихорадку, тошноту и сильный зуд в области укуса. Чаще всего паук нападает на человека, если очень близко соприкасается с ним, например, через одежду или в кровати.