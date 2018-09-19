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Apple осенью выпустит новый iPad Pro

Apple осенью выпустит новую версию iPad Pro. На планшетах появится также усовершенствованная удобная система Face ID.

Apple осенью выпустит новый iPad Pro


Техническими специалистами был изучен программный код новой операционки iOS 12.1 от «яблочной» компании. При этом они выяснили, что корпорация выпустит новую версию iPad Pro этой осенью. Программисты в строках кода нашли ссылку iPad2018Fall, где fall означает осень. Это явный намёк на скорое появление усовершенствованного девайса. Эксперты также нашли упоминания про систему распознавания лиц Face ID, о том, что она получит в итоге обновление, которое позволяет сканировать владельца устройств в горизонтальном режиме. Этого не могли раньше делать «яблочные» смартфоны.

Инсайдеры ранее сообщили, что новая вариация фирменного планшета получит очень тонкие рамки вокруг дисплея. При этом модель лишат кнопки Home, где раньше располагался дактилоскопический сенсор, в котором потребность отпадёт с появлением системы Face ID. Согласно ожиданиям, официальная презентация iPad Pro должна состояться в октябре текущего года.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43
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