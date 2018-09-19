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Астрономы обнаружили существование аналога планеты Вулкан из сериала "Star Trek"

Астрономы из Университета Теннесси (США) обнаружили планету, по расположению и облику схожую с Вулканом, напоминающим родину мистера Спока, известного по сериалу "Star Trek". Результаты исследований опубликованы в MNRAS.

Астрономы обнаружили существование аналога планеты Вулкан из сериала "Star Trek"


Это тройная звездная система 40 Эридана, от Солнца она удалена на 16,45 световых лет. Структура системы включает солнцеподобную звезду, вокруг которой вращаются красный и белый карлики. При изучении системы, исследователями замечены в спектре центральной звезды необычные сдвиги, указывающие на возможное существование здесь планеты.

При повторных наблюдениях подтвердилось, что система включает в себя землеподобную планету, масса которой больше земной в восемь раз. Как предположили астрономы, «настоящий Вулкан» может быть обитаем, так как некоторые характеристики звезды соответствуют солнечным показателям.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:25
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