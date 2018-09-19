В Оренбурге задержаны предполагаемые виновники жестокого убийства из-за женщины

Версия следствия гласит, что 27 августа мужчина вместе с людьми, совершившими данное преступление, находились на берегу реки Урал, распивая алкогольные напитки. Спустя определенное время, между людьми возникла ссора, предметом которой была некая женщина. В результате, ссора перешла в драку, в ходе который ныне покойный получил тяжелые физические повреждения, не совместимые с жизнью. В конце концов, преступники убили мужчину, после чего приняли решение спрятать тело. Для этой цели были использованы мешки, которые убийцы привязали к рукам и ногам жертвы, после чего тело было опущено в реку.Тело погибшего удалось обнаружить лишь 6-го сентября. Благодаря работе местного МВД, преступники были найдены и взяты под стражу в течении нескольких дней. Ими оказались четверо ранее судимых жителя Оренбурга. В настоящий момент следственные действия проводятся в рамках расследования.