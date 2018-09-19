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Анна Хилькевич воспользовалась услугами фотографа во время родов второго ребенка

Актриса Анна Хилькевич воспользовалась услугами фотографа во время родов второго ребенка в рамках проекта «Первый крик». Все фотографии были сделаны в черно-белом формате, по словам звезды сериала «Универ», на них запечатлены неподдельные эмоции, рождение, слезы и любовь.

Анна Хилькевич воспользовалась услугами фотографа во время родов второго ребенка


Проект «Первый крик» основан относительно недавно, но быстро приобрел популярность у звезд шоу-бизнеса. Ранее жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, опубликовала аналогичные снимки в микроблоге, сделанные в родильном отделении. На них была запечатлена не только она, но и ее муж.

Для Анны Хилькевич и ее мужа бизнесмена Артура это уже второй ребенок, у актрисы родилась девочка, которую назвали Марией. Старшей дочери Арианне не так давно исполнилось два года.

 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:15
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