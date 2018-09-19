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В Львовской области запретили публичное использование русского языка

Львовский областной совет вынес окончательное постановление о запрете русского языка в области до конца «захвата» Украины. За введения постановления проголосовало 53 депутата, кнопу «против» нажали 43 человека.

В Львовской области запретили публичное использование русского языка


В категорию «запрещённых продуктов» входят выставки, концерты, различные трансляции и литература. Правительство планирует создание спец. группы, которая будет проводить «разъяснительную работу» с населением. Львовские представители власти готовят обращение к Верховной Раде с требованием внести запрет на использование русского языка по всей территории Украины.

В конце лета нынешнего года Государственный комитет Украины уже запретил продажу медицинских препаратов с инструкцией на русском языке. Так же данной реформе подчинилось образование. В сентябре учебная программа школьников полностью отказалась от использования русского языка в обучении.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:08
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