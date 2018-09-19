В Львовской области запретили публичное использование русского языка

В категорию «запрещённых продуктов» входят выставки, концерты, различные трансляции и литература. Правительство планирует создание спец. группы, которая будет проводить «разъяснительную работу» с населением. Львовские представители власти готовят обращение к Верховной Раде с требованием внести запрет на использование русского языка по всей территории Украины.В конце лета нынешнего года Государственный комитет Украины уже запретил продажу медицинских препаратов с инструкцией на русском языке. Так же данной реформе подчинилось образование. В сентябре учебная программа школьников полностью отказалась от использования русского языка в обучении.