Елизавета Боярская покорила поклонников осенней фотографией
Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram символическую фотографию, знаменующую приход осени. Она подписала ее хештегом #цветнастроенияосень и процитировала стихи Александра Блока об этом времени года.
Во время фотосъемки актриса находилась за кофейным столиком, на котором у нее стоял осенний чай. Фотографию Елизавета Боярская украсила кленовыми листьями и надписью «Осень», сделанной на английском языке.
Подписчики и поклонники восхитились красотой Елизаветы Боярской, признанной недавно лучшей актрисой сериалов на фестивале «Пилот». В комментариях было отмечено, что девушка на фотографии выглядит умиротворенной, и она замечательным образом ассоциируется с осенью.
Во время фотосъемки актриса находилась за кофейным столиком, на котором у нее стоял осенний чай. Фотографию Елизавета Боярская украсила кленовыми листьями и надписью «Осень», сделанной на английском языке.
Подписчики и поклонники восхитились красотой Елизаветы Боярской, признанной недавно лучшей актрисой сериалов на фестивале «Пилот». В комментариях было отмечено, что девушка на фотографии выглядит умиротворенной, и она замечательным образом ассоциируется с осенью.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00