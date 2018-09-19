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Елизавета Боярская покорила поклонников осенней фотографией

Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram символическую фотографию, знаменующую приход осени. Она подписала ее хештегом #цветнастроенияосень и процитировала стихи Александра Блока об этом времени года.

Елизавета Боярская покорила поклонников осенней фотографией


Во время фотосъемки актриса находилась за кофейным столиком, на котором у нее стоял осенний чай. Фотографию Елизавета Боярская украсила кленовыми листьями и надписью «Осень», сделанной на английском языке.

Подписчики и поклонники восхитились красотой Елизаветы Боярской, признанной недавно лучшей актрисой сериалов на фестивале «Пилот». В комментариях было отмечено, что девушка на фотографии выглядит умиротворенной, и она замечательным образом ассоциируется с осенью.

 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00
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