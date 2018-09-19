Елизавета Боярская покорила поклонников осенней фотографией

Во время фотосъемки актриса находилась за кофейным столиком, на котором у нее стоял осенний чай. Фотографию Елизавета Боярская украсила кленовыми листьями и надписью «Осень», сделанной на английском языке.Подписчики и поклонники восхитились красотой Елизаветы Боярской, признанной недавно лучшей актрисой сериалов на фестивале «Пилот». В комментариях было отмечено, что девушка на фотографии выглядит умиротворенной, и она замечательным образом ассоциируется с осенью.