Xiaomi представит три телевизора под управлением Android TV

Новый телевизор версии Xiaomi Mi 4 Pro будет оснащаться дисплеем, имеющим разрешающую способность 4K-формата. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ. В качестве процессора используется Amlogic T960X. Модель Mi 4A Pro использует дисплей, имеющий разрешение 1920х1080 пикс, чип Amlogic T950X, ОЗУ на 2 ГБ.Младшую версию Mi 4C Pro наделят процессором Amlogic T950X, дисплеем на 1280х720 пикс, ОЗУ НА 1 ГБ. Более детальная информация относительно новых процессоров держится пока в секрете. В телевизорах будут использовать «операционку» Android TV 8.1.