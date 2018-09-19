Xiaomi представит три телевизора под управлением Android TV
Компания Xiaomi планирует представить три телевизора, которые работают под управлением Android TV. Китайская компания довольно долго работала над фирменной современной оболочкой для своих устройств, но пока применяет чистую версию.
Новый телевизор версии Xiaomi Mi 4 Pro будет оснащаться дисплеем, имеющим разрешающую способность 4K-формата. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ. В качестве процессора используется Amlogic T960X. Модель Mi 4A Pro использует дисплей, имеющий разрешение 1920х1080 пикс, чип Amlogic T950X, ОЗУ на 2 ГБ.
Младшую версию Mi 4C Pro наделят процессором Amlogic T950X, дисплеем на 1280х720 пикс, ОЗУ НА 1 ГБ. Более детальная информация относительно новых процессоров держится пока в секрете. В телевизорах будут использовать «операционку» Android TV 8.1.
Новый телевизор версии Xiaomi Mi 4 Pro будет оснащаться дисплеем, имеющим разрешающую способность 4K-формата. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ. В качестве процессора используется Amlogic T960X. Модель Mi 4A Pro использует дисплей, имеющий разрешение 1920х1080 пикс, чип Amlogic T950X, ОЗУ на 2 ГБ.
Младшую версию Mi 4C Pro наделят процессором Amlogic T950X, дисплеем на 1280х720 пикс, ОЗУ НА 1 ГБ. Более детальная информация относительно новых процессоров держится пока в секрете. В телевизорах будут использовать «операционку» Android TV 8.1.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45