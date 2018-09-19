АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Xiaomi представит три телевизора под управлением Android TV

Компания Xiaomi планирует представить три телевизора, которые работают под управлением Android TV. Китайская компания довольно долго работала над фирменной современной оболочкой для своих устройств, но пока применяет чистую версию.

Xiaomi представит три телевизора под управлением Android TV


Новый телевизор версии Xiaomi Mi 4 Pro будет оснащаться дисплеем, имеющим разрешающую способность 4K-формата. Объем ОЗУ составляет 2 ГБ. В качестве процессора используется Amlogic T960X. Модель Mi 4A Pro использует дисплей, имеющий разрешение 1920х1080 пикс, чип Amlogic T950X, ОЗУ на 2 ГБ.

Младшую версию Mi 4C Pro наделят процессором Amlogic T950X, дисплеем на 1280х720 пикс, ОЗУ НА 1 ГБ. Более детальная информация относительно новых процессоров держится пока в секрете. В телевизорах будут использовать «операционку» Android TV 8.1.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Львовской области запретили публичное
Елизавета Боярская покорила поклонников осенней
Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку
Xiaomi представит три телевизора под управлением
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о разводе
Алла Пугачева в леопардовом костюме устроила
Ученые назвали эффективные упражнения для борьбы
«ВКонтакте» запускает маркетплейс для покупки игр
Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО
«Ты ждешь меня?»: Лобода отправляется в тур по
Наталья Штурм рассказала правду о суде с бывшим
Порядка 130 млн рублей изготовили двое
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших
В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному
Студенческая вечеринка в Екатеринбурге
Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей
Госдума может дать школьным выпускникам год на
Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой
Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради
Samsung официально представила недорогие Galaxy
Ученые определили условия повышения риска
Анна Калашникова рассказала о том, что чувствует
Сын Сергея Лазарева станцевал брейк на дне
В MIT искусственный интеллект создал рецепт
Помощница Евгения Петросяна познакомилась с
Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в YouTube
Зараженный картофель продается во многих крупных
Голос Ольги Бузовой без фонограммы шокировал
Просмотреть все новости