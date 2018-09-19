Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку

Знаменитая модель довольно часто публикует фотографии сына, и подписывает посты в веселой форме. В основном тексты связаны с уникальными умозаключениями, которыми с ней делится Петя. Например, под очередным фото она отметила, что ребенок частенько бывает задумчивым и не хочет делиться своими мыслями, мол, у каждого они должны быть своими.Читатели блога экс-супруги Пьехи неоднократно оставляют комментарии умиления под постами с фото меленького философа. И подчеркивают, что он растет очень осведомленным ребенком, с необычайно красивой внешностью, и что мама делает ему интересные стильные прически. Но нашлись читатели, которые, изучив блог модели, решили, что на фотографиях девочка.