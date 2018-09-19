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Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку

Бывшая жена Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова показала фотографии сына Петра в своем микроблоге Instagram. У мальчика длинные волосы, которые мама завязывает в хвостик и плетет разные косички.

Экс-супруга Стаса Пьехи сделала из сына девочку


Знаменитая модель довольно часто публикует фотографии сына, и подписывает посты в веселой форме. В основном тексты связаны с уникальными умозаключениями, которыми с ней делится Петя. Например, под очередным фото она отметила, что ребенок частенько бывает задумчивым и не хочет делиться своими мыслями, мол, у каждого они должны быть своими.

Читатели блога экс-супруги Пьехи неоднократно оставляют комментарии умиления под постами с фото меленького философа. И подчеркивают, что он растет очень осведомленным ребенком, с необычайно красивой внешностью, и что мама делает ему интересные стильные прически. Но нашлись читатели, которые, изучив блог модели, решили, что на фотографиях девочка.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:55
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