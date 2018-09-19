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Алла Пугачева в леопардовом костюме устроила вечеринку для близнецов

На первый пятилетний юбилей своих близнецов Алла Пугачева пришла в леопардовом костюме, чем поразила звездных гостей. На вечеринке в честь дня рождения Лизы и Гарри, проводившейся вечером в ресторане на Рублевке, присутствовали только самые близкие друзья: Николай Басков, Галина Юдашкина, Сергей Лазарев с сыном и другие именитые гости.

Алла Пугачева в леопардовом костюме устроила вечеринку для близнецов


Примадонна с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми пришла в самом роскошном костюме. 69-летняя певица предстала перед гостями в экстравагантном леопардовом наряде. Близнецы в свою очередь были одеты более скромно: Лиза — в платье с пышной нежно-розовой юбкой, а Гарри — в классический костюм. Гостей развлекали аниматоры, а также сын Сергея Лазарева, исполнивший брейк-данс на танцевальной площадке.

Несмотря на то, что основное мероприятие проходило вечером, родители поздравили своих близнецов рано утром. Алла Пугачева и Максим Галкин купили Лизе и Гарри хомячков и двух канареек. Родителям не по нраву материальные подарки, поэтому решено было купить зверей, за которыми близнецам предстоит ухаживать.

 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:35
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