Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова навела на Викторию Романец порчу
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец рассказала преданным поклонникам, что экс-супруга Антона Гусева – Евгения Феофилактова, навела на нее порчу.
До сих пор в Сети активно обсуждается интернет-пользователями опубликованная экс-звездой прославленной телестройки «Дом-2» Евгенией Феофилактовой интимная переписка с бывшим возлюбленным Антоном Гусевым.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Евгения обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданные сообщения от своего бывшего мужа Антона, в которых молодой человек признается своей экс-жене в том, что намерен развестись с нынешней избранницей.
Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила репортерам, что после того, как Виктория Романец обозвала пятилетнего наследника Антона Гусева, тот не смог больше контролировать своих чувств и эмоций и просто-таки набросился на свою нынешнюю возлюбленную.
В свою очередь Романец, как и тогда, так и сейчас не готова признавать своей вины. Обворожительная брюнетка продолжает утверждать, что ничего не говорила в адрес единственного наследника своего супруга и всю вину по-прежнему пытается переложить на Евгению Феофилактову.
Нужно сказать, что бывшая супруга Гусева снова не смогла оставить без внимания высказывания нынешней избранницы своего экс-возлюбленного. Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке продолжение переписки с Антоном.
Стоит подчеркнуть, что после такого выяснения отношений в Сети, в жизни Виктории Романец произошли очень серьезные перемены.
На сегодняшний день брюнетка очень мало проводит времени в социальной сети Instagram, да и свежих фотографий, видеороликов и сториз в микроблоге бывшей участницы телестройки «Дом-2» поубавилось, несмотря даже на то, что по факту, именно с помощью своего блога экс-звезда реалити-шоу зарабатывает себе на жизнь.
Многие интернет-пользователи уверены, что Виктория Романец почувствовала что-то неладное и именно поэтому обратилась к своей близкой подруге и гадалке, у которой не единожды ранее просила помощи. По всей видимости, брюнетка поняла, что просто так бывшая супруга Антона Гусева недавно возникнувший скандал не оставит.
И вот, несколько часов назад, Романец сообщила своим преданным поклонникам шокирующую новость. По словам Виктории, Евгения Феофилактова навела на нее порчу. Брюнетка уверена, что экс-супруга Антона Гусева пожелала, чтобы у нее выпали все волосы.
До сих пор в Сети активно обсуждается интернет-пользователями опубликованная экс-звездой прославленной телестройки «Дом-2» Евгенией Феофилактовой интимная переписка с бывшим возлюбленным Антоном Гусевым.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Евгения обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданные сообщения от своего бывшего мужа Антона, в которых молодой человек признается своей экс-жене в том, что намерен развестись с нынешней избранницей.
«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!», - рассказала Феофилактова журналистам.
Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила репортерам, что после того, как Виктория Романец обозвала пятилетнего наследника Антона Гусева, тот не смог больше контролировать своих чувств и эмоций и просто-таки набросился на свою нынешнюю возлюбленную.
«Ударил ее об подлокотник. С нами ехала семейная пара, все это видели и слышали. Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала», - рассказал бывший супруг Евгении Феофилактовой, а чуть позже добавил, что больше не может прощать такого рода выходки Романец и поэтому намерен в ближайшее время попрощаться с Викторией навсегда.
В свою очередь Романец, как и тогда, так и сейчас не готова признавать своей вины. Обворожительная брюнетка продолжает утверждать, что ничего не говорила в адрес единственного наследника своего супруга и всю вину по-прежнему пытается переложить на Евгению Феофилактову.
«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - написала Виктория Романец в личном микроблоге.
Нужно сказать, что бывшая супруга Гусева снова не смогла оставить без внимания высказывания нынешней избранницы своего экс-возлюбленного. Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке продолжение переписки с Антоном.
«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это. Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее сволочью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, женского полового органа (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме. Сорри, что пишу здесь это вам, мои дорогие, но порой уже сильно достают люди, о которых ты не вспоминаешь уже 2 года, а они после того, как скакали по машинам с чужим мужем, ещё и переходят на оскорбления невинного ребёнка! Всему есть предел..», - написала бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.
«..«Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!», - сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет! Только больная тетка обзовёт маленького пятилетнего ребёнка такими страшными словами, а другим детям пожелает заболевания раком!!!! Это жесть, товарищи! Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров.. да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты - они такие. Всем добра», - продолжила Евгения Феофилактова.
Стоит подчеркнуть, что после такого выяснения отношений в Сети, в жизни Виктории Романец произошли очень серьезные перемены.
На сегодняшний день брюнетка очень мало проводит времени в социальной сети Instagram, да и свежих фотографий, видеороликов и сториз в микроблоге бывшей участницы телестройки «Дом-2» поубавилось, несмотря даже на то, что по факту, именно с помощью своего блога экс-звезда реалити-шоу зарабатывает себе на жизнь.
Многие интернет-пользователи уверены, что Виктория Романец почувствовала что-то неладное и именно поэтому обратилась к своей близкой подруге и гадалке, у которой не единожды ранее просила помощи. По всей видимости, брюнетка поняла, что просто так бывшая супруга Антона Гусева недавно возникнувший скандал не оставит.
И вот, несколько часов назад, Романец сообщила своим преданным поклонникам шокирующую новость. По словам Виктории, Евгения Феофилактова навела на нее порчу. Брюнетка уверена, что экс-супруга Антона Гусева пожелала, чтобы у нее выпали все волосы.
«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Так же муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39