Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова навела на Викторию Романец порчу

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!», - рассказала Феофилактова журналистам.

«Ударил ее об подлокотник. С нами ехала семейная пара, все это видели и слышали. Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала», - рассказал бывший супруг Евгении Феофилактовой, а чуть позже добавил, что больше не может прощать такого рода выходки Романец и поэтому намерен в ближайшее время попрощаться с Викторией навсегда.

«Я не вижу никакого повода, чтобы мусолить чушь. Я не виновата, что женщина, у которой климакс, пишет что-то про мою семью», - написала Виктория Романец в личном микроблоге.

«Печально, когда от женщины в 30 лет не хочет муж детей, да ещё и пишет об этом своей бывшей жене. И нынешней от безысходности приходится «хавать» все это. Позже, поняв, что ее собственный муж называет ее сволочью, она начинает обвинять других в климаксе, хотя лучше в климаксе, чем в хлюпанье, извините, женского полового органа (это кстати, он тоже писал), но уже другой даме. Сорри, что пишу здесь это вам, мои дорогие, но порой уже сильно достают люди, о которых ты не вспоминаешь уже 2 года, а они после того, как скакали по машинам с чужим мужем, ещё и переходят на оскорбления невинного ребёнка! Всему есть предел..», - написала бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.

«..«Отвалите от нашей семьи со своими грязными отношениями, не втягивайте меня и ребёнка!», - сказала бы я. Но понимаю, что смысла нет, потому что там мозгов нет! Только больная тетка обзовёт маленького пятилетнего ребёнка такими страшными словами, а другим детям пожелает заболевания раком!!!! Это жесть, товарищи! Берегите своих близких от ненормальных людей, особенно, если они скрытые ваши фанаты. И подбирают за вами все, начиная от визажистов, мужей, подруг, домработниц, дизайнеров.. да что уж там, даже идеи фотосета. Кстати, у меня там мусор накопился в ведре. Ннннадо?! Фанаты - они такие. Всем добра», - продолжила Евгения Феофилактова.

«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Так же муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в личном инста-блоге.

До сих пор в Сети активно обсуждается интернет-пользователями опубликованная экс-звездой прославленной телестройки «Дом-2» Евгенией Феофилактовой интимная переписка с бывшим возлюбленным Антоном Гусевым.Стоит напомнить, что несколько дней назад Евгения обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданные сообщения от своего бывшего мужа Антона, в которых молодой человек признается своей экс-жене в том, что намерен развестись с нынешней избранницей.Также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила репортерам, что после того, как Виктория Романец обозвала пятилетнего наследника Антона Гусева, тот не смог больше контролировать своих чувств и эмоций и просто-таки набросился на свою нынешнюю возлюбленную.В свою очередь Романец, как и тогда, так и сейчас не готова признавать своей вины. Обворожительная брюнетка продолжает утверждать, что ничего не говорила в адрес единственного наследника своего супруга и всю вину по-прежнему пытается переложить на Евгению Феофилактову.Нужно сказать, что бывшая супруга Гусева снова не смогла оставить без внимания высказывания нынешней избранницы своего экс-возлюбленного. Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке продолжение переписки с Антоном.Стоит подчеркнуть, что после такого выяснения отношений в Сети, в жизни Виктории Романец произошли очень серьезные перемены.На сегодняшний день брюнетка очень мало проводит времени в социальной сети Instagram, да и свежих фотографий, видеороликов и сториз в микроблоге бывшей участницы телестройки «Дом-2» поубавилось, несмотря даже на то, что по факту, именно с помощью своего блога экс-звезда реалити-шоу зарабатывает себе на жизнь.Многие интернет-пользователи уверены, что Виктория Романец почувствовала что-то неладное и именно поэтому обратилась к своей близкой подруге и гадалке, у которой не единожды ранее просила помощи. По всей видимости, брюнетка поняла, что просто так бывшая супруга Антона Гусева недавно возникнувший скандал не оставит.И вот, несколько часов назад, Романец сообщила своим преданным поклонникам шокирующую новость. По словам Виктории, Евгения Феофилактова навела на нее порчу. Брюнетка уверена, что экс-супруга Антона Гусева пожелала, чтобы у нее выпали все волосы.