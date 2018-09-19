Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО

Видео пользователи выложили в сети интернет. Старожилы Майами утверждают, что ранее ничего подобного здесь не наблюдалось, и поэтому они напуганы таким появлением неопознанных объектов в ночном небе.Уфологи исследуют записи предоставленные очевидцами, но от комментариев пока воздерживаются. А вот конспирологи наоборот, продолжают подогревать дискуссию о том, что появление НЛО в ночном небе связано с приближением загадочной планеты Нибиру.