Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО
На берегу моря в Брейтон-парк, Майами, ночью местные жители сняли короткое видео, где были чётко видны летающие НЛО. Конспирологи поторопились заявить, что это связано с приближающейся Нибиру.
Видео пользователи выложили в сети интернет. Старожилы Майами утверждают, что ранее ничего подобного здесь не наблюдалось, и поэтому они напуганы таким появлением неопознанных объектов в ночном небе.
Уфологи исследуют записи предоставленные очевидцами, но от комментариев пока воздерживаются. А вот конспирологи наоборот, продолжают подогревать дискуссию о том, что появление НЛО в ночном небе связано с приближением загадочной планеты Нибиру.
Видео пользователи выложили в сети интернет. Старожилы Майами утверждают, что ранее ничего подобного здесь не наблюдалось, и поэтому они напуганы таким появлением неопознанных объектов в ночном небе.
Уфологи исследуют записи предоставленные очевидцами, но от комментариев пока воздерживаются. А вот конспирологи наоборот, продолжают подогревать дискуссию о том, что появление НЛО в ночном небе связано с приближением загадочной планеты Нибиру.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:06