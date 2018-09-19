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Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО

На берегу моря в Брейтон-парк, Майами, ночью местные жители сняли короткое видео, где были чётко видны летающие НЛО. Конспирологи поторопились заявить, что это связано с приближающейся Нибиру.

Жители Майами напуганы ночным полётом НЛО


Видео пользователи выложили в сети интернет. Старожилы Майами утверждают, что ранее ничего подобного здесь не наблюдалось, и поэтому они напуганы таким появлением неопознанных объектов в ночном небе.



Уфологи исследуют записи предоставленные очевидцами, но от комментариев пока воздерживаются. А вот конспирологи наоборот, продолжают подогревать дискуссию о том, что появление НЛО в ночном небе связано с приближением загадочной планеты Нибиру.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:06
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