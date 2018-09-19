«Ты ждешь меня?»: Лобода отправляется в тур по Германии
Известная певица Светлана Лобода в своем микроблоге Instagram объявила о гастрольном турне по Германии. Подписчики, проживающие на территории этой страны, отметили, что билеты достать уже не возможно.
Светлана Лобода в скором времени отправится с гастролями по Германии, об этом она сообщила читателям своего блога в Instagram. Широко известно, что артистка достаточно популярна в странах Европы, это подтверждает тот факт, что билеты на ее концерты в городах Германии раскупили практически сразу.
Однако некоторые поклонники заподозрили некую связь выбора страны для тура, ведь не так давно Лобода стала мамой во второй раз. И по слухам отцом дочери может быть лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн, именно поэтому выбор знаменитой певицы упал на родину потенциального отца ее второго ребенка.
Светлана Лобода в скором времени отправится с гастролями по Германии, об этом она сообщила читателям своего блога в Instagram. Широко известно, что артистка достаточно популярна в странах Европы, это подтверждает тот факт, что билеты на ее концерты в городах Германии раскупили практически сразу.
Однако некоторые поклонники заподозрили некую связь выбора страны для тура, ведь не так давно Лобода стала мамой во второй раз. И по слухам отцом дочери может быть лидер популярной немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн, именно поэтому выбор знаменитой певицы упал на родину потенциального отца ее второго ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00