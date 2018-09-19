Студенческая вечеринка в Екатеринбурге закончилась кровавой поножовщиной

Как сообщается, на мероприятии присутствовали студенты юридического, лесотехнического и горного университетов. В связи с некоторыми обстоятельствами, причины которых выясняются, виновник трагедии начал поножовщину, в ходе которой убил одного студента. Затем, по всей видимости, совершил нападение еще на двух людей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Один из раненых студентов был госпитализирован, подробности не сообщаются, состояние другого врачи оценивают как стабильное.Вуз взял на себя часть стоимости захоронения погибшего студента. На данный момент в учебном заведении проводится панихида. Сообщается, что нападавший не был студентом данного вуза, его поиски ведутся сотрудниками правоохранительных органов, также, с учетом того, что личность виновника поножовщины была установлена, он объявлен в розыск.