Наталья Штурм рассказала правду о суде с бывшим мужем

Стало известно, что Игорь Павлов подал в суд на свою бывшую жену Наталью Штурм, чтобы изменить место жительства сына Арсения. Он хочет, чтоб тот проживал только у него, а также подал на мать алименты и определил сумму в 107 тысяч рублей. За пару дней до первого судебного заседания с молодым человеком проводили беседу органы опеки. Наталья Штурм рассказала, что была сильно возмущена тем, как грубо обращались с её сыном. Шокированной певице, из-за нервного срыва, пришлось обращаться в больницу.«Первое прошедшее судебное заседание оказалось результативным несмотря на то, что обстановка в зале суда сохранялась напряжённой. Арсений Павлов давал положительные отзывы, как в пользу матери, так и в сторону отца. Пока ещё не приняли окончательного решения и заседание перенесено на 3 октября, но мы уже добились хороших результатов» - дала комментарий Тамара Пухова, представитель Натальи Штурм в суде. 14-летний Арсений Павлов изъявил желание проживать с матерью в Москве. Суд будет учитывать мнение мальчика. Певица утверждает, что всегда поддерживает интересы ребёнка и будет до конца отстаивать своё право на него.