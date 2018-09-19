В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному российскому седану Aurus Senat

Видео говорит о том, что отечественный люксовый автобренд Aurus приступил к рекламной компании своего нового седана Aurus Senat. Данное авто получило уникальные характеристики. Машина в себе сочетает комфорт, превосходные ездовые параметры, высокий уровень безопасности пешеходов и пассажиров. Экстерьер новинки характеризуется элегантностью, а также оформлением. Новую версию Aurus Senat продемонстрировали в рамках Московского мотор-шоу, открывшегося в конце августа этого года.Транспортные средства разрабатывались инженерами ФГУП «НАМИ». Данные авто рассчитаны для лиц высшей государственной номенклатуры Российской Федерации. Модельный ряд Aurus включает также лимузин, микроавтобус и внедорожник. Уже вскоре представят мотоцикл Aurus.