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В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному российскому седану Aurus Senat

На просторах Сети обнародовали рекламный видеоролик, который посвящён премиальному российскому седану версии Aurus Senat. Видео создали лучшие отечественные дизайнеры и инженеры.

В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному российскому седану Aurus Senat


Видео говорит о том, что отечественный люксовый автобренд Aurus приступил к рекламной компании своего нового седана Aurus Senat. Данное авто получило уникальные характеристики. Машина в себе сочетает комфорт, превосходные ездовые параметры, высокий уровень безопасности пешеходов и пассажиров. Экстерьер новинки характеризуется элегантностью, а также оформлением. Новую версию Aurus Senat продемонстрировали в рамках Московского мотор-шоу, открывшегося в конце августа этого года.

Транспортные средства разрабатывались инженерами ФГУП «НАМИ». Данные авто рассчитаны для лиц высшей государственной номенклатуры Российской Федерации. Модельный ряд Aurus включает также лимузин, микроавтобус и внедорожник. Уже вскоре представят мотоцикл Aurus.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:25
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