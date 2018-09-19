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Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной объекты

Два новых небесных объекта обнаружили астрономы, представлены они коричневыми карликами, которые получили название Epsilon Indi B и C. Интересны объекты тем, что нарушают официально сформулированные наукой законы Вселенной, сообщает The Astrophysical Journal.
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной объекты


Ранее предполагалось, что такие тела должны по размерам превосходить планеты, но они не могут равняться с «полноценными» звездами. Специалисты подсчитали, что масса двух карликов, превышает массу Юпитера в 70 раз, при этом они находятся в состоянии, максимально приближенному звездам, только их свечение очень тусклое.

Ученые вынуждены пересмотреть научные взгляды на процессы, которые происходят при образовании новых светил. Коричневые карлики определены, как недо-звезды. Их массы не хватает для поддержания условий, способствующих термоядерному горению водорода. При этом Epsilon Indi B и C значительно больше своих существующих собратьев, только необходимые процессы там еще не начались.

Находятся звезды в системе Эпсилон Индейца, расположенной от Земли в 12 световых годах. Система включает небольшую звезду и два коричневых карлика. Совсем недавно здесь обнаружена экзопланета, размеры которой соответствуют Юпитеру.

Ученые сделали вывод, что небольшие звезды и крупные коричневые карлики могут обладать незначительными расхождениями в массе. Несмотря на это, происходят в них разные процессы, которые влияют на «судьбу» космических тел. При этом первые могут испускать слабый и тусклый свет, а вторые миллиарды лет ярко сияют. Этот феномен астрономам предстоит изучить, чтобы объяснить в дальнейшем его происхождение.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:45
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