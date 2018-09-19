Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной объекты
Два новых небесных объекта обнаружили астрономы, представлены они коричневыми карликами, которые получили название Epsilon Indi B и C. Интересны объекты тем, что нарушают официально сформулированные наукой законы Вселенной, сообщает The Astrophysical Journal.
Ранее предполагалось, что такие тела должны по размерам превосходить планеты, но они не могут равняться с «полноценными» звездами. Специалисты подсчитали, что масса двух карликов, превышает массу Юпитера в 70 раз, при этом они находятся в состоянии, максимально приближенному звездам, только их свечение очень тусклое.
Ученые вынуждены пересмотреть научные взгляды на процессы, которые происходят при образовании новых светил. Коричневые карлики определены, как недо-звезды. Их массы не хватает для поддержания условий, способствующих термоядерному горению водорода. При этом Epsilon Indi B и C значительно больше своих существующих собратьев, только необходимые процессы там еще не начались.
Находятся звезды в системе Эпсилон Индейца, расположенной от Земли в 12 световых годах. Система включает небольшую звезду и два коричневых карлика. Совсем недавно здесь обнаружена экзопланета, размеры которой соответствуют Юпитеру.
Ученые сделали вывод, что небольшие звезды и крупные коричневые карлики могут обладать незначительными расхождениями в массе. Несмотря на это, происходят в них разные процессы, которые влияют на «судьбу» космических тел. При этом первые могут испускать слабый и тусклый свет, а вторые миллиарды лет ярко сияют. Этот феномен астрономам предстоит изучить, чтобы объяснить в дальнейшем его происхождение.
Ранее предполагалось, что такие тела должны по размерам превосходить планеты, но они не могут равняться с «полноценными» звездами. Специалисты подсчитали, что масса двух карликов, превышает массу Юпитера в 70 раз, при этом они находятся в состоянии, максимально приближенному звездам, только их свечение очень тусклое.
Ученые вынуждены пересмотреть научные взгляды на процессы, которые происходят при образовании новых светил. Коричневые карлики определены, как недо-звезды. Их массы не хватает для поддержания условий, способствующих термоядерному горению водорода. При этом Epsilon Indi B и C значительно больше своих существующих собратьев, только необходимые процессы там еще не начались.
Находятся звезды в системе Эпсилон Индейца, расположенной от Земли в 12 световых годах. Система включает небольшую звезду и два коричневых карлика. Совсем недавно здесь обнаружена экзопланета, размеры которой соответствуют Юпитеру.
Ученые сделали вывод, что небольшие звезды и крупные коричневые карлики могут обладать незначительными расхождениями в массе. Несмотря на это, происходят в них разные процессы, которые влияют на «судьбу» космических тел. При этом первые могут испускать слабый и тусклый свет, а вторые миллиарды лет ярко сияют. Этот феномен астрономам предстоит изучить, чтобы объяснить в дальнейшем его происхождение.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:45