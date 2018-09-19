Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших насилие над одноклассницей школьников

Как стало известно, девушка, по отношению к которой были совершены противоправные действия, держала произошедшее в тайне, пока, наконец, не рассказала обо всем сестре. Как сообщается пострадавшей, четверо молодых парней, в возрасте 17 лет, пригласили ее в подсобку, ссылаясь на то, что они нуждаются в помощи, касательно подготовки к школьному мероприятию. Когда девушка оказалась в помещении, пригласившие закрыли дверь и совершили над ней акт группового сексуального насилия. Не смотря на то, что сестра девушки, после того, как узнала о случившемся, направилась к школьному персоналу для помощи, ответ, полученный ею, был противоположным ожидаемому. Девушкам пригрозили исключением, в случае разглашения какой-либо информации об инциденте. После чего их поили пострадавшую неизвестными веществами, дабы прервать беременность.Лишь спустя месяц представители правоохранительных органов узнали о случившемся. Пять сотрудников школы, включая директора и завуча, были арестованы.