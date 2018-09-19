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Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших насилие над одноклассницей школьников

Около месяца назад в Дехрадуне, Индия, было совершено насилие сексуального характера. Источники утверждают, что случившийся инцидент, в котором принимали участие четверо учеников школы-интерната, а также их одноклассница, не разглашали представители учебного заведения.

Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших насилие над одноклассницей школьников


Как стало известно, девушка, по отношению к которой были совершены противоправные действия, держала произошедшее в тайне, пока, наконец, не рассказала обо всем сестре. Как сообщается пострадавшей, четверо молодых парней, в возрасте 17 лет, пригласили ее в подсобку, ссылаясь на то, что они нуждаются в помощи, касательно подготовки к школьному мероприятию. Когда девушка оказалась в помещении, пригласившие закрыли дверь и совершили над ней акт группового сексуального насилия. Не смотря на то, что сестра девушки, после того, как узнала о случившемся, направилась к школьному персоналу для помощи, ответ, полученный ею, был противоположным ожидаемому. Девушкам пригрозили исключением, в случае разглашения какой-либо информации об инциденте. После чего их поили пострадавшую неизвестными веществами, дабы прервать беременность.

Лишь спустя месяц представители правоохранительных органов узнали о случившемся. Пять сотрудников школы, включая директора и завуча, были арестованы.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:35
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