Госдума может дать школьным выпускникам год на выбор профессии

По словам депутата, во многих странах уже долгое время практикуется gap year. Молодому человеку дается год, в течение которого он путешествует по стране, принимает участие в волонтерской деятельности и занимается тем, чем ему интересно. В этот период они имеют скидки на транспорт и прочие льготы.Сегодняшняя российская система образования почти не отличается от советской системы. Выпускники одновременно знают все и не знают ничего, потому что от них требуется заучивать знания, а мыслить самостоятельно — нет. После окончания высшего учебного заведения такой выпускник обычно не идет работать по профессии, потому что учиться он пошел на неподходящую ему специальность.