АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Госдума может дать школьным выпускникам год на выбор профессии

Депутат ЛДПР Василий Власов считает, что российским выпускникам необходимо дать возможность, чтобы определиться с профессией в рамках программы gap year. Свое обращение он уже отправил главе Минпросвещения Ольге Васильевой.

Госдума может дать школьным выпускникам год на выбор профессии


По словам депутата, во многих странах уже долгое время практикуется gap year. Молодому человеку дается год, в течение которого он путешествует по стране, принимает участие в волонтерской деятельности и занимается тем, чем ему интересно. В этот период они имеют скидки на транспорт и прочие льготы.

Сегодняшняя российская система образования почти не отличается от советской системы. Выпускники одновременно знают все и не знают ничего, потому что от них требуется заучивать знания, а мыслить самостоятельно — нет. После окончания высшего учебного заведения такой выпускник обычно не идет работать по профессии, потому что учиться он пошел на неподходящую ему специальность.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших
В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному
Студенческая вечеринка в Екатеринбурге
Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей
Госдума может дать школьным выпускникам год на
Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой
Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради
Samsung официально представила недорогие Galaxy
Ученые определили условия повышения риска
Анна Калашникова рассказала о том, что чувствует
Сын Сергея Лазарева станцевал брейк на дне
В MIT искусственный интеллект создал рецепт
Помощница Евгения Петросяна познакомилась с
Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в YouTube
Зараженный картофель продается во многих крупных
Голос Ольги Бузовой без фонограммы шокировал
Лера Кудрявцева уснула в кроватке своей маленькой
«Есть и другие формы жизни»: Растения и насекомые
Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из
Российская модель Анна Шапиро и ее муж отравились
Павел Дуров: Telegram ожидает важное новое
Тесс Холлидей показала пышные формы в нижнем белье
Ларек “У Акопа” стал причиной одного из самых
Гарик Харламов похоронил отца
Ученые нашли некоторые скрытые симптомы
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сходили в ЗАГС
Вспышка средневековой малой чумы зафиксирована в
Дмитрий Нагиев рассказал о своем тайном наследнике
Просмотреть все новости