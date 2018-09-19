Госдума может дать школьным выпускникам год на выбор профессии
Депутат ЛДПР Василий Власов считает, что российским выпускникам необходимо дать возможность, чтобы определиться с профессией в рамках программы gap year. Свое обращение он уже отправил главе Минпросвещения Ольге Васильевой.
По словам депутата, во многих странах уже долгое время практикуется gap year. Молодому человеку дается год, в течение которого он путешествует по стране, принимает участие в волонтерской деятельности и занимается тем, чем ему интересно. В этот период они имеют скидки на транспорт и прочие льготы.
Сегодняшняя российская система образования почти не отличается от советской системы. Выпускники одновременно знают все и не знают ничего, потому что от них требуется заучивать знания, а мыслить самостоятельно — нет. После окончания высшего учебного заведения такой выпускник обычно не идет работать по профессии, потому что учиться он пошел на неподходящую ему специальность.
По словам депутата, во многих странах уже долгое время практикуется gap year. Молодому человеку дается год, в течение которого он путешествует по стране, принимает участие в волонтерской деятельности и занимается тем, чем ему интересно. В этот период они имеют скидки на транспорт и прочие льготы.
Сегодняшняя российская система образования почти не отличается от советской системы. Выпускники одновременно знают все и не знают ничего, потому что от них требуется заучивать знания, а мыслить самостоятельно — нет. После окончания высшего учебного заведения такой выпускник обычно не идет работать по профессии, потому что учиться он пошел на неподходящую ему специальность.
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10