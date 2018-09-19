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Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей

Уфологи со всего мира изучают фотографии, сделанные марсоходами на Красной планете, на одной из них ими был замечен инопланетянин. Специалисты предполагают, что этот гуманоид является разведчиком, который собирает информацию о Земле.

Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей


Рассматривая последние снимки, сделанные марсоходами NASA, эксперт по внеземным представителям разумной цивилизации смог рассмотреть четкие очертания лица в одной из скал на поверхности Марса. При этом остальная часть тела гуманоида была спрятана в тени углубления. По мнению уфолога инопланетянин занял данную позицию заранее и собирал подробную информацию о землянах.

Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей


Снимки с лицом пришельца вызвали шквал предположений у пользователей сети Интернет. Многие утверждают, что появление разведчика на Марсе может говорить о подготовке жителей планеты Нибиру начать войну против человечества, а небесное тело позволяет им собрать всю информацию о слабых местах Земли и ударить именно по ним. Также, прозвучало мнение о базе, которая предположительно может находиться на спутнике Голубой планеты Луне.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:16
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