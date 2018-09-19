Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей

Рассматривая последние снимки, сделанные марсоходами NASA, эксперт по внеземным представителям разумной цивилизации смог рассмотреть четкие очертания лица в одной из скал на поверхности Марса. При этом остальная часть тела гуманоида была спрятана в тени углубления. По мнению уфолога инопланетянин занял данную позицию заранее и собирал подробную информацию о землянах.Снимки с лицом пришельца вызвали шквал предположений у пользователей сети Интернет. Многие утверждают, что появление разведчика на Марсе может говорить о подготовке жителей планеты Нибиру начать войну против человечества, а небесное тело позволяет им собрать всю информацию о слабых местах Земли и ударить именно по ним. Также, прозвучало мнение о базе, которая предположительно может находиться на спутнике Голубой планеты Луне.