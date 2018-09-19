АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради её подруги

Двоюродный брат принца Чарльза оказался в центре скандала из-за измены с подругой своей жены Мартиной Мондадори. Он встречается с женщиной несколько месяцев, при этом решив бросить свою беременную супругу.

Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради её подруги


Известный английский искусствовед Эшли Хикс женился несколько лет назад на Кате де Солис. До недавнего времени к ним не было столь пристального внимания общественности, пока кузен принца Чарльза не решил оставить свою супругу ради другой. Мартина Мондадори, мать троих детей, тайно встречается с Эшли Хиксом уже несколько месяцев, а брошенная супруга ждёт ребёнка.

Три года супружеской жизни 55-летний Хикс, близкий член королевской семьи, вёл себя вполне пристойно и считался показателем добропорядочности. Он пока не даёт комментариев по поводу сложившейся ситуации, но его друзья рассказали, что Эшли Хикс сам сознался в своих изменах.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы обнаружили нарушающие законы Вселенной
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова
Сотрудники школы-интерната покрывали совершивших
В Сети выложили ролик, посвящённый премиальному
Студенческая вечеринка в Екатеринбурге
Уфологи: Разведчики на Марсе следят за Землей
Госдума может дать школьным выпускникам год на
Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой
Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради
Samsung официально представила недорогие Galaxy
Ученые определили условия повышения риска
Анна Калашникова рассказала о том, что чувствует
Сын Сергея Лазарева станцевал брейк на дне
В MIT искусственный интеллект создал рецепт
Помощница Евгения Петросяна познакомилась с
Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в YouTube
Зараженный картофель продается во многих крупных
Голос Ольги Бузовой без фонограммы шокировал
Лера Кудрявцева уснула в кроватке своей маленькой
«Есть и другие формы жизни»: Растения и насекомые
Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из
Российская модель Анна Шапиро и ее муж отравились
Павел Дуров: Telegram ожидает важное новое
Тесс Холлидей показала пышные формы в нижнем белье
Ларек “У Акопа” стал причиной одного из самых
Гарик Харламов похоронил отца
Ученые нашли некоторые скрытые симптомы
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сходили в ЗАГС
Вспышка средневековой малой чумы зафиксирована в
Дмитрий Нагиев рассказал о своем тайном наследнике
Просмотреть все новости