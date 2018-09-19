Кузен принца Чарльза бросил беременную жену ради её подруги

Известный английский искусствовед Эшли Хикс женился несколько лет назад на Кате де Солис. До недавнего времени к ним не было столь пристального внимания общественности, пока кузен принца Чарльза не решил оставить свою супругу ради другой. Мартина Мондадори, мать троих детей, тайно встречается с Эшли Хиксом уже несколько месяцев, а брошенная супруга ждёт ребёнка.Три года супружеской жизни 55-летний Хикс, близкий член королевской семьи, вёл себя вполне пристойно и считался показателем добропорядочности. Он пока не даёт комментариев по поводу сложившейся ситуации, но его друзья рассказали, что Эшли Хикс сам сознался в своих изменах.