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Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой болезни

7 сентября Валерий Леонтьев заявил, что ближайшие концерты будут отменены. Такое решение певец принял из-за внезапного приступа тяжелой болезни, лихорадки и кашля. Кроме того, фирменный загар певца сошел.

Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой болезни


Как стало известно, Леонтьеву вызывали скорую помощь несколько раз в течение дня, певец испытывал серьезные затруднения даже в повседневном передвижении. Капельницы, предоставляемые докторами, постепенно улучшают состояние звезды, однако, он вынужден прятаться от сквозняков и солнца. Певец находится в Сочи, но будучи обязанным находится в закрытом помещении, он не получает доступа к солнцу. Это и стало причиной схождения загара исполнителя.

Вопреки заболеванию и отмене последующих концертов, знаменитость все же смог провести первый из них до приступа. Зрители высоко оценили его выступление. Известно также, что недавно артист испытывал проблемы с давлением, что также стало причиной отмены концерта. Впрочем, как сообщают источники, гастрольный тур Валерий Леонтьев откладывать не намерен.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:00
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