Валерий Леонтьев отменил концерт из-за тяжелой болезни

Как стало известно, Леонтьеву вызывали скорую помощь несколько раз в течение дня, певец испытывал серьезные затруднения даже в повседневном передвижении. Капельницы, предоставляемые докторами, постепенно улучшают состояние звезды, однако, он вынужден прятаться от сквозняков и солнца. Певец находится в Сочи, но будучи обязанным находится в закрытом помещении, он не получает доступа к солнцу. Это и стало причиной схождения загара исполнителя.Вопреки заболеванию и отмене последующих концертов, знаменитость все же смог провести первый из них до приступа. Зрители высоко оценили его выступление. Известно также, что недавно артист испытывал проблемы с давлением, что также стало причиной отмены концерта. Впрочем, как сообщают источники, гастрольный тур Валерий Леонтьев откладывать не намерен.