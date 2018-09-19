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Samsung официально представила недорогие Galaxy J4+ и Galaxy J6+

Компанией Samsung официально были представлены относительно недорогие смартфоны версий Galaxy J4+, а также Galaxy J6+, которые функционируют под управлением «операционки» Android 8.1 Oreo.

Samsung официально представила недорогие Galaxy J4+ и Galaxy J6+


Данные новинки наделили шестидюймовым дисплеем формата HD+ (разрешение 1480×720 пикс). В смартфонах используется процессор с 4 вычислительными ядрами, которые функционируют при тактовой частоте до 1,4 ГГц. Устройства питаются от аккумуляторной батареи ёмкостью на 3 300 мАч. Galaxy J4+ предлагают в версиях с ОЗУ на 2/3 Гб и ПЗУ на 16/32 Гб. Тыльная часть корпуса содержит 13-мегапиксельную камеру. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 000 000 пкс. Устройство Galaxy J6+ будет доступно в версиях с ОЗУ на 3/4 Гб и ПЗУ на 32/64 Гб. Основную камеру выполнили в виде сдвоенного удобного модуля, имеющего датчики на 13 и 5 млн пкс. Селфи-камера использует сенсор на 8 мегапикселей.

Смартфоны оснащаются адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11b/g/n, приёмниками спутниковых навигационных систем типа GPS/ГЛОНАСС. Устройства при весе в 178 г имеют следующие габариты: 161,4 × 76,9 × 7,9 мм.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:36
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