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Ученые определили условия повышения риска развития ожирения

На основании исследований ученых Хантерского колледжа (Hunter College) выяснилось, что при наличии у человека лишнего веса в 25 лет, повышаются риски развитие ожирения спустя десять лет. Научная работа опубликована в «The Lancet».
Ученые определили условия повышения риска развития ожирения


Специалисты изучили связь между развитием ожирения и индексом массы тела в возрасте 25 лет. Заключается все в самой проблеме ожирения, являющегося главным фактором риска развития сердечно-сосудистых патологий, а так же сахарного диабета второго типа и рака.
Учитывая фактор повышенной смертности, ученые отмечают, что необходимо смолоду задуматься о здоровье, так как к достижению 35 лет результат уже может быть совсем неблагоприятным.

В настоящее время еще не выяснено, почему одни люди склонны к ожирению, а другие нет. Как предположили ученые, к развитию ожирения более склонны дети, рожденные путем кесарева сечения, причем риск повышается на 26 %. Такие дети лишены воздействия полезной микрофлоры родовых путей, во время их прохождения происходит естественная компрессия, которая активирует специальные гены. Это влияет в дальнейшем на эффективность при расщеплении жиров.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:28
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