Анна Калашникова рассказала о том, что чувствует в свадебном платье

Анна Калашникова сообщила, что свадебное платье всегда является чем-то особенным, несмотря на то, состоится свадьба или нет. И, будучи не суеверной, согласилась надеть его для съемок. Молодой человек звезды тоже не был против, при этом отметив, что образ платья ему нравится. Принимая участие в клипе, знаменитость оценила профессионализм Елены Воробей, которая снималась в роли тещи. Модель заметила, что действия артистки сводились к попыткам быстрее устроить личную жизнь дочери путем покупки нескольких свадебных нарядов, вызова фокусников и гадалок.Она даже слегка огорчилась, что ее настоящая мать не принимает столь активного участия в жизни дочери, убеждая последнюю, что именно мужчина должен добиваться девушки. Калашникова, в конце интервью, предположила, что будь у нее другое воспитание, то наверняка она бы уже была женой президента.