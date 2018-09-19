В MIT искусственный интеллект создал рецепт необычной пиццы
В Массачусетском технологическом институте искусственный интеллект превратили в повара. Группа студентов, возглавляемая ученым Пинаром Янардагом, провела эксперимент, в рамках которого программе ИИ предстояло из разных рецептов пицц составить свой вариант.
По словам ученых, компьютеру удалось создать множество необычных рецептов. Так, некоторые пиццы искусственный интеллект предлагал готовить без соуса или сыра, а в другие добавить такие странные ингредиенты, как рубцовый орех и сыр из карамели, или объединить итальянские сосиски с джемом.
Пинар Янардаг отметил, что искусственному интеллекту удалось обработать множество рецептов и объединить разрозненные куски информации, хотя и не обошлось без сюрпризов. Несколько вариантов пицц, среди которых присутствовали блюда с черникой, шпинатом и фетой, были испечены профессиональным поваром.
По словам ученых, компьютеру удалось создать множество необычных рецептов. Так, некоторые пиццы искусственный интеллект предлагал готовить без соуса или сыра, а в другие добавить такие странные ингредиенты, как рубцовый орех и сыр из карамели, или объединить итальянские сосиски с джемом.
Пинар Янардаг отметил, что искусственному интеллекту удалось обработать множество рецептов и объединить разрозненные куски информации, хотя и не обошлось без сюрпризов. Несколько вариантов пицц, среди которых присутствовали блюда с черникой, шпинатом и фетой, были испечены профессиональным поваром.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:05