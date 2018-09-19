В MIT искусственный интеллект создал рецепт необычной пиццы

По словам ученых, компьютеру удалось создать множество необычных рецептов. Так, некоторые пиццы искусственный интеллект предлагал готовить без соуса или сыра, а в другие добавить такие странные ингредиенты, как рубцовый орех и сыр из карамели, или объединить итальянские сосиски с джемом.Пинар Янардаг отметил, что искусственному интеллекту удалось обработать множество рецептов и объединить разрозненные куски информации, хотя и не обошлось без сюрпризов. Несколько вариантов пицц, среди которых присутствовали блюда с черникой, шпинатом и фетой, были испечены профессиональным поваром.