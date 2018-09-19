Помощница Евгения Петросяна познакомилась с артистом в 17 лет

В прошлое воскресенье юмористу исполнилось 73 года. Он сообщил, что скоро выйдет его новая книга «Доктор смех», в которой отметил многих своих помощников, среди которых главное место заняла Татьяна Брухунова. Напротив её фамилии Петросян поставил три маленьких сердечка, при этом больше никому не уделив такого сентиментального внимания.Татьяна Брухунова знакома с артистом ещё с 17 лет. Она ведёт сайт Евгения Петросяна, за что артист искренне благодарит свою пассию. Многие поклонники юмористической пары Петросяна и Степаненко считают, что именно она стала причиной их развода.