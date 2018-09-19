Голос Ольги Бузовой без фонограммы шокировал фанатов

«Я еще ни разу не слышала, как Вы поете, только читала негативные отзывы. Но теперь понятно, что это — зависть и злость у людей», — пишет одна из пользователей нет.

«Песня наложена, так как даже ветерка не слышно», — пишет недоверчивая подписчица.

«Люди, опомнитесь, вы только послушайте. Это монотонное непопадание в ноты, окончание практически каждого слова мимо нот. И это вы называете «великолепно»?», — возмущается фолловер.

Видео вызвало настоящий шок у подписчиков Бузовой.В этот раз пользователи не стали сильно критиковать вокальные данные Ольги. Кто-то был действительно шокирован и подчеркнул, что девушка «распелась» и улучшила мастерство в вокале.А один фанат даже подчеркнул, что теперь ему не стыдно признаваться, что он любит творчество Бузовой. Правда, нашлись и такие, кто не поверил в подлинность видео или раскритиковал жуткий голос Оли.Предлагаем вам самим оценить качество пение Ольги Бузовой.