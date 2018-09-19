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Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в YouTube распаковку iPhone XS и XS Max

Известный видеоблогер Маркес Браунли в YouTube опубликовал видео, демонстрирующее распаковку смартфонов версии iPhone XS, а также XS Max. Также он поделился своими впечатлениями от «яблочных» новых устройств.

Видеоблогер Маркес Браунли опубликовал в YouTube распаковку iPhone XS и XS Max


Со смартфоном в стандартном комплекте идет адаптер на 5 ватт, кабель и EarPods с надёжным разъемом Lightning. В коробке отсутствовал переходник для 3,5-мм наушников с аудио-джеком. Производители об этом сообщали ещё раньше. По словам Маркеса Браунли, размеры коробок устройств iPhone XS, а также XS Max отличаются. Упаковка второго смартфона больше. Стоит отметить, что размер изображенного рендера в данном случае совпадает с реальными размерами устройства. В коробке у видеоблогера лежит зарядное устройство, имеющее плоскую вилку, используемую в США. Для российских и европейских покупателей применяются вилки для евророзетки.

Apple представила новые iPhone 12 сентября. Разработчики тогда показали флагманские версии XS/XS Max и упрощенную XR. Они все оснащаются 7-нанометровым мощным процессором A12 Bionic, а также 3D-сканером Face ID. Версии XS и XS Max отправляют уже в магазины электроники. Разработчики отложили выход XR вследствие проблем с дисплеем.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:50
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