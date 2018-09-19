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Зараженный картофель продается во многих крупных магазинах России

На некоторых прилавках продуктовых магазинов России был найден зараженный картофель. Такие данные получили представители всероссийского союза потребителей “Росконтроль” после проведенной ими проверки.

Зараженный картофель продается во многих крупных магазинах России


Ученые из Россельхознадзора также учавствовали в эксперименте. Ученые изучили картофель, продаваемsq в некоторых наиболее крупных магазинах, среди которых “Пятерочка”, “Ашан”, “Дикси”, “Магнит” и “Билла”. Результаты тестов показали, что практически во всех образцах картофеля, кроме той, что продается в “Магните”, обнаружено повышенное содержание тяжелого металла кадмия. По заявлениям специалистов, наиболее вероятная причина его попадания в продукт – большая загрязненность почвы.

Многие образцы картофеля не соответствовали ГОСТам, в частности были проросшими, имели черноватую внутреннюю часть, запах гнили, признаки увядания. А найденный тяжелый металл может стать причиной изменений в костях, как сообщают аналитики. После проведенной проверки, “Пятерочка” и “Билла” попали в черный список “Росконтроля”, остальные же пополнили список товаров с замечаниями.

 
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Общество / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:43
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