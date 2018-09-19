Зараженный картофель продается во многих крупных магазинах России

Ученые из Россельхознадзора также учавствовали в эксперименте. Ученые изучили картофель, продаваемsq в некоторых наиболее крупных магазинах, среди которых “Пятерочка”, “Ашан”, “Дикси”, “Магнит” и “Билла”. Результаты тестов показали, что практически во всех образцах картофеля, кроме той, что продается в “Магните”, обнаружено повышенное содержание тяжелого металла кадмия. По заявлениям специалистов, наиболее вероятная причина его попадания в продукт – большая загрязненность почвы.Многие образцы картофеля не соответствовали ГОСТам, в частности были проросшими, имели черноватую внутреннюю часть, запах гнили, признаки увядания. А найденный тяжелый металл может стать причиной изменений в костях, как сообщают аналитики. После проведенной проверки, “Пятерочка” и “Билла” попали в черный список “Росконтроля”, остальные же пополнили список товаров с замечаниями.