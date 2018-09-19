«Есть и другие формы жизни»: Растения и насекомые побывавшие на борту МКС

Трансляция с МКС в августе 2015-го, показала, как члены 44-го экипажа попробовали выращенный на станции салат латука, созревшего за 33 дня. Ранее, российские космонавты уже высаживали на станции, в специальной оранжерее «Лада», пшеницу, горох, ячмень, салатные культуры и редис. На основании опытов космонавтов выяснено, что на МКС растения способны выжить и без специальных оранжерей. Россияне сумели прорастить простые яблочные косточки с помощью солнечного света и обыкновенной марли.Успешно перенесли пребывание в открытом космосе и бактерии. За два с половиной года выжившие штаммы приобрели устойчивость к антимикробным препаратам. Как оказалось, могут выжить в космосе даже комары. Почти 80 процентов личинок комаров-звонцов (Polypedilum vanderplanki) оказались жизнеспособны, после пребывания на обшивке МКС больше года (июнь 2007-го - июль 2008-го). Прибывшие на Землю некоторые комариные яйца оказались поврежденными из-за вибраций и перегрузок. Только это им не помешало полностью восстановить жизнедеятельность.Трижды побывали в условиях космоса пауки, летавшие в 2008, 2011 и 2012 годах. Они довольно быстро адаптировались к космической микрогравитации, не проявляя особых потребностей к суровых условиям выживания. Как рассказали ученые, привычное поведение не меняется у членистоногих на борту МКС. Пауками-кругопрядами (Nephila clavipes) продолжалось плетение паутины, только получалась она более округлой, чем на Земле.Попали на МКС и рыбы, впервые событие произошло в 2012 году. Для водных обитателей были созданы естественные условия существования в специальном космическом аквариуме. Оборудован он умной системой управления и двумя видеокамерами. Это позволяло как контролировать обитателей, так и автоматически кормить особей, выполняющих команды с Земли.