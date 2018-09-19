Лера Кудрявцева уснула в кроватке своей маленькой дочери
Телеведущая Лера Кудрявцева 13 августа этого года в возрасте 47 лет, во второй раз стала мамой прекрасной девочки, которой дали имя Мария. Супруг Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, в восторге от малфшки.
В своём аккаунте в Instagram Кудрявцева выставила фотографии, на которых она сладко спит в детской кроватке своей дочурки, под нежным балдахином. Под фото она прокомментировала, что ей захотелось напомнить себе, как это быть маленькой девочкой.
Фанаты Кудрявцевой оставили большое количество комментариев, в которых рассказывали о своём детстве. Не забыли поставить свои лайки в виде сердечек и известные мамы шоу-бизнеса: Анастасия Волочкова и Инна Маликова. Нашлись даже такие поклонники творчества Леры Кудрявцевой, которые давали молодой маме советы, где и как лучше размещать кроватку малютки Маши.
В своём аккаунте в Instagram Кудрявцева выставила фотографии, на которых она сладко спит в детской кроватке своей дочурки, под нежным балдахином. Под фото она прокомментировала, что ей захотелось напомнить себе, как это быть маленькой девочкой.
Фанаты Кудрявцевой оставили большое количество комментариев, в которых рассказывали о своём детстве. Не забыли поставить свои лайки в виде сердечек и известные мамы шоу-бизнеса: Анастасия Волочкова и Инна Маликова. Нашлись даже такие поклонники творчества Леры Кудрявцевой, которые давали молодой маме советы, где и как лучше размещать кроватку малютки Маши.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:37