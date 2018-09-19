Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из -за инфаркта пассажира

Одним из пассажиров самолета была пожилая женщина, которая, по заявлениям источников, чувствовала себя плохо еще до вылета, но решила попытаться перетерпеть дискомфорт. Пролетая над Тюменью, пилоты узнали о резко ухудшающемся состоянии женщины и совершили посадку в аэропорту Рощино, предварительно уведомив медиков о причине посадки. Женщину довольно быстро доставили в областную больницу, где врачи следят за ее состоянием и предпринимают все необходимые меры для скорейшего ее выздоровления.По непроверенной информации, у пострадавшей, при худшем стечении обстоятельств, мог случиться инфаркт прямо на борту самолета. Сейчас ее жизнь находится в руках специалистов, однако остается неизвестным то, почему она не захотела обратиться в местную больницу, если чувствовала себя плохо еще до вылета.