Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из -за инфаркта пассажира
Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, был вынужден осуществить экстренную посадку в Тюмени. Как сообщается, причиной такого поступка, стал инфаркт одного из пассажиров, симптомы приближения которого проявились во время полета.
Одним из пассажиров самолета была пожилая женщина, которая, по заявлениям источников, чувствовала себя плохо еще до вылета, но решила попытаться перетерпеть дискомфорт. Пролетая над Тюменью, пилоты узнали о резко ухудшающемся состоянии женщины и совершили посадку в аэропорту Рощино, предварительно уведомив медиков о причине посадки. Женщину довольно быстро доставили в областную больницу, где врачи следят за ее состоянием и предпринимают все необходимые меры для скорейшего ее выздоровления.
По непроверенной информации, у пострадавшей, при худшем стечении обстоятельств, мог случиться инфаркт прямо на борту самолета. Сейчас ее жизнь находится в руках специалистов, однако остается неизвестным то, почему она не захотела обратиться в местную больницу, если чувствовала себя плохо еще до вылета.
Одним из пассажиров самолета была пожилая женщина, которая, по заявлениям источников, чувствовала себя плохо еще до вылета, но решила попытаться перетерпеть дискомфорт. Пролетая над Тюменью, пилоты узнали о резко ухудшающемся состоянии женщины и совершили посадку в аэропорту Рощино, предварительно уведомив медиков о причине посадки. Женщину довольно быстро доставили в областную больницу, где врачи следят за ее состоянием и предпринимают все необходимые меры для скорейшего ее выздоровления.
По непроверенной информации, у пострадавшей, при худшем стечении обстоятельств, мог случиться инфаркт прямо на борту самолета. Сейчас ее жизнь находится в руках специалистов, однако остается неизвестным то, почему она не захотела обратиться в местную больницу, если чувствовала себя плохо еще до вылета.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:26