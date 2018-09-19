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Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из -за инфаркта пассажира

Самолет, направлявшийся из Омска в Москву, был вынужден осуществить экстренную посадку в Тюмени. Как сообщается, причиной такого поступка, стал инфаркт одного из пассажиров, симптомы приближения которого проявились во время полета.

Летевший в Москву самолет приземлился в Тюмени из -за инфаркта пассажира


Одним из пассажиров самолета была пожилая женщина, которая, по заявлениям источников, чувствовала себя плохо еще до вылета, но решила попытаться перетерпеть дискомфорт. Пролетая над Тюменью, пилоты узнали о резко ухудшающемся состоянии женщины и совершили посадку в аэропорту Рощино, предварительно уведомив медиков о причине посадки. Женщину довольно быстро доставили в областную больницу, где врачи следят за ее состоянием и предпринимают все необходимые меры для скорейшего ее выздоровления.

По непроверенной информации, у пострадавшей, при худшем стечении обстоятельств, мог случиться инфаркт прямо на борту самолета. Сейчас ее жизнь находится в руках специалистов, однако остается неизвестным то, почему она не захотела обратиться в местную больницу, если чувствовала себя плохо еще до вылета.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:26
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