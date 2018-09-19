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Павел Дуров: Telegram ожидает важное новое обновление

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер в скором времени ожидает важное новое обновление. Он сообщил, что разработчики представят его в ближайшие недели.

Павел Дуров: Telegram ожидает важное новое обновление


Обновление перепишут полностью на язык Swift. По словам Дурова, новые изменения повлияют в итоге на эффективность, а также скорость работы приложения. Основатель мессенджера отмечает, что данное обновление сделает Telegram более популярным, а также востребованным среди прочих сервисов, которые полностью написаны на Swift.

Павел Дуров заявил, что полностью понимает все риски. Он сознательно идет на них для достижения цели. Основатель Telegram хочет быть первым среди компаний, которые внедряют новые технологии.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:15
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