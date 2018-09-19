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Тесс Холлидей показала пышные формы в нижнем белье

Известная американская модель Тесс Холлидей размера «+» продемонстрировала своим подписчикам в Instagram шикарные формы и комплект нижнего белья бежевого цвета. Мнение читателей разделилось.

Тесс Холлидей показала пышные формы в нижнем белье


Американская модель, относящаяся к категории моделей с пышными формами, совершенно не стесняется, своей полноты. Наоборот, всячески пытается подчеркнуть фигуру и остатся в нижнем белье перед фотокамерами. Не так давно Холлидей опубликовала фотокарточку в своем блоге Instagram, где на ней был лишь бюстгальтер и трусики, звезда сфотографировала себя через зеркало. Никакой косметики на ее лице не было, но на голове виднелась аккуратно уложенная прическа.

Такой снимок позволил пользователям лучше рассмотреть татуировки на теле манекенщицы. Но «лагерь» читателей блога Тесс Холлидей разделился на восхищающихся поклонников ее смелостью и тех, кто откровенно осуждает ее полноту, советуя сбросить лишние килограммы.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:10
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