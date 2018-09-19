Ларек “У Акопа” стал причиной одного из самых массовых отравлений в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске зафиксировано наиболее массовое отравление шаурмой за последние 5 лет. Более 20 человек попали в больницу после того, как съели данный продукт в киоске “У Акопа”.
Одна из пострадавших в инциденте выложила новость в сети Instagram, где подробно рассказала каким образом она и еще, по меньшей мере, 10 человек оказались в больнице. Девушка пишет, что прошла через скорую, гинекологию, хирургию и реанимацию прежде, чем ее состояние стабилизировалось. Представители Роспотребнадзора проводят расследование на месте приобретения продукта питания пострадавшими, впрочем, результаты проверки пока не сообщаются.
В общей сложности, в больницу поступило порядка 23 человек, у одного из которых тяжелая форма отравления. Возможно, некоторые люди попытались обойтись домашними средствами и, по этой причине, поступивших в больницу не так много. На текущий момент, представители Роспотребнадзора готовят необходимые бумаги для судебной приостановки деятельности данной торговой точки, а также ожидают результатов расследования на месте происшествия.
Одна из пострадавших в инциденте выложила новость в сети Instagram, где подробно рассказала каким образом она и еще, по меньшей мере, 10 человек оказались в больнице. Девушка пишет, что прошла через скорую, гинекологию, хирургию и реанимацию прежде, чем ее состояние стабилизировалось. Представители Роспотребнадзора проводят расследование на месте приобретения продукта питания пострадавшими, впрочем, результаты проверки пока не сообщаются.
В общей сложности, в больницу поступило порядка 23 человек, у одного из которых тяжелая форма отравления. Возможно, некоторые люди попытались обойтись домашними средствами и, по этой причине, поступивших в больницу не так много. На текущий момент, представители Роспотребнадзора готовят необходимые бумаги для судебной приостановки деятельности данной торговой точки, а также ожидают результатов расследования на месте происшествия.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:05