Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сходили в ЗАГС

Всем известно, что поход в подобное учреждение говорит о намерении людей связать себя узами брака. Однако одежда Шаляпина была не совсем парадной, а вот Цымбалюк-Романовская была в более нарядном одеянии – черный жакет, длинная юбка и каблуки, волосы были накручены в кудри. Выходя из ЗАГСА пара, широко улыбалась и светилась от счастья, при этом крепко держась за руки.Певец и пианистка резко реагировали на вопросы репортеров, мол, мы ходили туда по своим делам. Отчитываться по каким именно, звезды не собираются, а Шаляпин заявил, что их связывают только дружеские отношения.