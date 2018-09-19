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Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сходили в ЗАГС

Российского певца Прохора Шаляпина и пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую заметили, когда те выходили из здания столичного ЗАГСА. От комментариев по этому поводу пара отказалась.

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская сходили в ЗАГС


Всем известно, что поход в подобное учреждение говорит о намерении людей связать себя узами брака. Однако одежда Шаляпина была не совсем парадной, а вот Цымбалюк-Романовская была в более нарядном одеянии – черный жакет, длинная юбка и каблуки, волосы были накручены в кудри. Выходя из ЗАГСА пара, широко улыбалась и светилась от счастья, при этом крепко держась за руки.

Певец и пианистка резко реагировали на вопросы репортеров, мол, мы ходили туда по своим делам. Отчитываться по каким именно, звезды не собираются, а Шаляпин заявил, что их связывают только дружеские отношения.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 09:50
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