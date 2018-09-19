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Ученые: На уровень доверия к собеседнику влияет акцент

Ученые из Университета Макгилл в Монреале сделали вывод, что акцент может оказывать влияние на показатель доверия к собеседнику. Причем, в данном случае учитывается и тон, с которым человек обычно разговаривает.
Ученые: На уровень доверия к собеседнику влияет акцент


Для проверки теории, исследователи предложили прослушать участникам эксперимента записи, содержащие нейтральные фразы. Родным для всех испытуемых являлся канадский вариант английского разговорного языка. Подслушивание высказываний проводилось в условиях аппарата МРТ, отмечающего активные нейроны мозга.

Исследователи уточнили, что содержание записей отличалось степенью уверенности, которая соответствовала фразам говорящего и присутствию в выражениях акцента

Результаты показали, что определяя степень доверия по принципу «свой» и «чужой», основанного на акценте, в мозге активируются совершенно различные участки. Свою роль играет степень уверенности человека. Говоря уверенно и с акцентом, личность вызывает значительно больше доверия. Помимо этого, больше располагают к доверию те собеседники, говорят которые без него.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:06
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