Ученые: На уровень доверия к собеседнику влияет акцент
Ученые из Университета Макгилл в Монреале сделали вывод, что акцент может оказывать влияние на показатель доверия к собеседнику. Причем, в данном случае учитывается и тон, с которым человек обычно разговаривает.
Для проверки теории, исследователи предложили прослушать участникам эксперимента записи, содержащие нейтральные фразы. Родным для всех испытуемых являлся канадский вариант английского разговорного языка. Подслушивание высказываний проводилось в условиях аппарата МРТ, отмечающего активные нейроны мозга.
Исследователи уточнили, что содержание записей отличалось степенью уверенности, которая соответствовала фразам говорящего и присутствию в выражениях акцента
Результаты показали, что определяя степень доверия по принципу «свой» и «чужой», основанного на акценте, в мозге активируются совершенно различные участки. Свою роль играет степень уверенности человека. Говоря уверенно и с акцентом, личность вызывает значительно больше доверия. Помимо этого, больше располагают к доверию те собеседники, говорят которые без него.
Для проверки теории, исследователи предложили прослушать участникам эксперимента записи, содержащие нейтральные фразы. Родным для всех испытуемых являлся канадский вариант английского разговорного языка. Подслушивание высказываний проводилось в условиях аппарата МРТ, отмечающего активные нейроны мозга.
Исследователи уточнили, что содержание записей отличалось степенью уверенности, которая соответствовала фразам говорящего и присутствию в выражениях акцента
Результаты показали, что определяя степень доверия по принципу «свой» и «чужой», основанного на акценте, в мозге активируются совершенно различные участки. Свою роль играет степень уверенности человека. Говоря уверенно и с акцентом, личность вызывает значительно больше доверия. Помимо этого, больше располагают к доверию те собеседники, говорят которые без него.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:06