Ученые: На уровень доверия к собеседнику влияет акцент

Для проверки теории, исследователи предложили прослушать участникам эксперимента записи, содержащие нейтральные фразы. Родным для всех испытуемых являлся канадский вариант английского разговорного языка. Подслушивание высказываний проводилось в условиях аппарата МРТ, отмечающего активные нейроны мозга.Исследователи уточнили, что содержание записей отличалось степенью уверенности, которая соответствовала фразам говорящего и присутствию в выражениях акцентаРезультаты показали, что определяя степень доверия по принципу «свой» и «чужой», основанного на акценте, в мозге активируются совершенно различные участки. Свою роль играет степень уверенности человека. Говоря уверенно и с акцентом, личность вызывает значительно больше доверия. Помимо этого, больше располагают к доверию те собеседники, говорят которые без него.