«Бузова как всегда!»: Ольга Бузова или Жан-Клод Ван Дамм? Чей приезд в Ереван наделал больше шума

«Я очень люблю Армению, а Шарль Азнавур – мой хороший друг и любимый певец с самого детства. Поэтому мне вдвойне приятно, что я не просто стану гостем одного из самых популярных комедийных шоу в России, но и смогу проникнуться духом этой прекрасной страны», - заявил Жан-Клод Ван Дамм.

«Бузова как всегда! И когда же она уже успокоится то? Хоть одно серьезное мероприятие может пройти без нее?», «Ольгу Бузова приглашают на такого рода вечеринки только потому, что именно она на сегодняшний день может прихвастнуть такой армией преданных поклонников! Не знаю как вам, но мне Олька нравится! Очень многого добилась сама, что не может не восхищать!», «Бузова, Бузова..Ну как можно настолько спокойно реагировать на то, что над тобой в открытую насмехаются?!», - продолжают активно обсуждать пользователи Сети.

На днях, а если быть точнее 15 и 16 сентября в столице Армении – в Ереване впервые прошел многими любимый фестиваль «Comedy Club». На мероприятии собрались не только резиденты «комедийного клуба», но и многие другие знаменитости.Ни для кого не является секретом, что последние несколько лет фестиваль «Comedy Club» проходил в Сочи. Тем не менее, в этом году карнавал юмора приехал в столицу Армении, в город, который является крупнейшим по численности населения и площади. Отметим, что Ереван также является одним из самых древних уголков мира.15 и 16 сентября «Comedy Club» вместе с жителями Армении праздновали большой юбилей – 2800 лет городу Еревану. Стоит подчеркнуть, что армяне очень тепло и радушно встретили всех гостей фестиваля. Известно, что билеты на оба концерта – 15 и 16 сентября – были раскуплены задолго до их начала.В столице Армении собрались такие резиденты «Comedy Club», как: Дмитрий Грачев, Гарик Мартиросян, Группа «USB», Павел Воля, Андрей Скороход, Гарик Харламов, Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов, Мария Кравец и многие, многие другие.В первый деть фестиваля «Comedy Club», который проходил 15 сентября, в гости к «комедийному клубу» приехали такие российские знаменитости, как Гоша Куценко, Елена Летучая, Михаил Галустян с любимой супругой и многие другие русские звезды.Нужно отметить, что огромнейшим сюрпризом для многочисленных гостей стал приезд бельгийского культуриста, голливудского актера и каскадера Жан-Клада Ван Дамма. Появление такой знаменитости на красной дорожке фестиваля «Comedy Club» вызвало бурю чувств и эмоций у присутствующих гостей.Стоит сказать, что Жан-Клода Ван Дамма на красной дорожке фестиваля «Comedy Club» ждали дольше всех. Сами съемки торжества в Ереване проходили в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна при поддержке группы компаний «Ташир».Жан-Клод Ван Дамм никому не отказал в фотографии и недолгом общении, тем не менее, голливудский актер не забыл несколько раз продемонстрировать свои стальные мускулы, а также фирменные трюки. Отметим, что публика осталась в полном восторге.Не следует удивляться и тому, что именно Жан-Клод Ван Дамм стал главным героем первого вечера фестиваля «Comedy Club». Ведь голливудский актер то и дело много шутил, а также с удовольствием ввязался в разговор с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей, и, даже не раздумывая, соглашался на их довольно авантюрные предложения.К примеру, Жану-Клоду Ван Дамму было предложено свалить ногою яблоко с головы Павла Воли. Нужно сказать, что данный трюк является весьма опасным, однако каскадер с удовольствием согласился показать всем гостям всю мощь своей физической формы. В результате яблоко было сбито, а весь зал взорвался овациями.Казалось, что Жан-Клода Ван Дамма, звезду такого масштаба, не удастся затмить никому и никогда. По всей видимости, так и произошло бы, если бы на фестивале «Comedy Club» не появилась прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и восходящая исполнительница Ольга Бузова.Начинающая певица появилась на красной дорожке во второй день фестиваля в летящем платье ярко-розового цвета. Ольга Бузова буквально озарила своей лучезарной улыбкой всех присутствующих. Гости фестиваля «Comedy Club» тут же, вооружившись смартфонами, принялись вовсю фотографировать и снимать поющую телеведущую. Они кричали приветствия, активно хлопали, а некоторые даже запели многие известные Олины музыкальные композиции.Ольга Бузова с удовольствием фотографировалась и общалась с журналистами, чем привлекла к себе очень большое внимание гостей фестиваля «Comedy Club». Телезнаменитость даже открыла второй день мероприятия с песней под названием «Ночь текила».Стоит отметить, что об Ольге Бузовой прозвучало множество шуток, над которыми поющая телеведущая повеселилась от души вместе со всеми. Также восходящая исполнительница приняла участие в одной из миниатюр того вечера. Гостям фестиваля «Comedy Club», если судить по незатухающему смеху, очень понравилось чувство юмора и самоирония телеведущей прославленной телестройки «Дом-2».К слову, прочувствовать колорит и гостеприимность столицы Армении, а также искренне насладиться качественным юмором каждый телезритель многими любимого телеканала «ТНТ» сможет, не выходя даже из своего дома. Совсем скоро на телеканале продемонстрируют специальные выпуски «Comedy Club» из Еревана.Следует заметить, что интернет-пользователи по-прежнему не прекращают вовсю обсуждать фестиваль «Comedy Club», а если быть точнее поющую телеведущую Ольгу Бузову, которая в очередной раз смогла выделиться среди огромнейшего количества знаменитых гостей того вечера.