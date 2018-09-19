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Александр Семчев увел у своего сына шикарную невесту

Актер Александр Семчев заявил, что его сын не достоин своей невесты, а потому сам закрутил с ней роман. Кирилл Семчев, обнаружив отца в постели с невестой, потребовал от него пройти тест на полиграфе, что тот и сделал на передаче «На самом деле».

Александр Семчев увел у своего сына шикарную невесту


Ранее Александр Семчев неоднократно становился героем программы Дмитрия Шепелева. Так, в одной из передач он повстречался с внебрачным сыном Павлом Можиновым, перед которым извинился за то, что избегал с ним встречи. Затем поклонница актера Надежда Эккерт утверждала, что ее внебрачный ребенок от Семчева. Но оказалось, что отец шестилетнего мальчика совсем другой человек.

В этот раз скандал разгорелся между Семчевыми старшим и младшим. Сын актера не так давно переехал к нему в Москву из Петербурга, но прожив там не более трех месяцев, ушел из квартиры. Кирилл Семчев утверждал, что отец его постоянно попрекал, но в один момент он обнаружил Александра Семчева в постели со своей невестой.

Александр Семчев не скрывал своих чувств, он подтвердил, что строит отношения с невестой сына. По словам актера, Кирилл Семчев не достоин такой женщины, о чем сказал сыну при первом знакомстве с ней. Затем в студии появилась Анна Тарасова — возлюбленная Кирилла Семчева. Она сразу же заявила, что не является его невестой, ведь он даже не сделал ей предложения.

 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:13
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