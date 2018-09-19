Александр Семчев увел у своего сына шикарную невесту

Ранее Александр Семчев неоднократно становился героем программы Дмитрия Шепелева. Так, в одной из передач он повстречался с внебрачным сыном Павлом Можиновым, перед которым извинился за то, что избегал с ним встречи. Затем поклонница актера Надежда Эккерт утверждала, что ее внебрачный ребенок от Семчева. Но оказалось, что отец шестилетнего мальчика совсем другой человек.В этот раз скандал разгорелся между Семчевыми старшим и младшим. Сын актера не так давно переехал к нему в Москву из Петербурга, но прожив там не более трех месяцев, ушел из квартиры. Кирилл Семчев утверждал, что отец его постоянно попрекал, но в один момент он обнаружил Александра Семчева в постели со своей невестой.Александр Семчев не скрывал своих чувств, он подтвердил, что строит отношения с невестой сына. По словам актера, Кирилл Семчев не достоин такой женщины, о чем сказал сыну при первом знакомстве с ней. Затем в студии появилась Анна Тарасова — возлюбленная Кирилла Семчева. Она сразу же заявила, что не является его невестой, ведь он даже не сделал ей предложения.