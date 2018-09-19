Психологи выделили у людей признаки четырех основных типов личности

Первый нормальный тип, определен высоким показателем экстраверсии и невротизма, а также низким показателем открытости опыту. Для второго «замкнутого» типа, определены пониженные открытость и невротизм, в данном случае отмечаются средние доброжелательность и сознательность. «Эгоцентриков», относящихся к третьему типу, отличает повышенная экстраверсия, а остальные показатели находятся на уровне ниже среднего. Назван четвертый тип – «ролевые модели», его отличают показатели, включающие все характеристики, исключается только невротизм.Авторы работы отмечают, что результаты имеют некоторые ограничения. В исследованиях участвовало мало подростков мужского пола, по этому ученые советуют переносить крайне осторожно результаты на всю популяцию.