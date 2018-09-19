АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.17 USD 67.75
Курс валют на 19.09.2018

Психологи выделили у людей признаки четырех основных типов личности

Психологи Северо-Западного университета в США предложили классификацию новой типологии личности, основанную на изучении данных более миллиона человек. При этом выделены признаки четырех типов личности, обозначенных как «обычные», «замкнутые», «эгоцентричные» и «ролевые модели», информация из статьи журнала Nature Human Behaviour.
Психологи выделили у людей признаки четырех основных типов личности


Первый нормальный тип, определен высоким показателем экстраверсии и невротизма, а также низким показателем открытости опыту. Для второго «замкнутого» типа, определены пониженные открытость и невротизм, в данном случае отмечаются средние доброжелательность и сознательность. «Эгоцентриков», относящихся к третьему типу, отличает повышенная экстраверсия, а остальные показатели находятся на уровне ниже среднего. Назван четвертый тип – «ролевые модели», его отличают показатели, включающие все характеристики, исключается только невротизм.

Авторы работы отмечают, что результаты имеют некоторые ограничения. В исследованиях участвовало мало подростков мужского пола, по этому ученые советуют переносить крайне осторожно результаты на всю популяцию.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:46
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Семчев увел у своего сына шикарную
Ученые: На уровень доверия к собеседнику влияет
В результате столкновения двух автобусов в
«Бузова как всегда!»: Ольга Бузова или Жан-Клод
Психологи выделили у людей признаки четырех
В Казани коллекторы выбивали долги за квартиру у
250-тысячная аудитория Мексики высоко оценила
Певица Монеточка отказалась возвращать гонорар за
Странный предмет в трусах Антона Гусева
Специалисты определили основные признаки
Дима Билан стал участником ДТП на Ленинском
Юлия Меньшова жалеет о позднем появлении
Ученые: На картах Google Earth найдены сделанные
Аналитики анонсировали профессии, которые вскоре
Мужчина из Мэриленда «выгуливал» свою жену с
Ксения Собчак беременна и второй раз станет мамой
«Люблю родной город»: Ирина Безрукова приехала
Учёные: Малое и Большое Магелланово облака могли
Константин Меладзе в Сети показал фанатам
Малахов разместил в своем Instagram селфи с мэром
Мать рассмотрела на фотографии свою не родившуюся
Ученые: Шампуни и косметика могут вызвать рак
iPhone с Face ID получил новую возможность с
Телескоп NASA обнаружил существование суперземли
«Решил преподать урок»: Наталья Андрейченко
Ученые рассказали, почему одни люди подвергаются
Дмитрий Нагиев рассказал, как рвал колготки
Изучен способ защиты человеческого организма от
Средневековые гобелены сохранили сведения о
Юлия Ковальчук заявила, что от «хороших женщин»
Просмотреть все новости