В Казани коллекторы выбивали долги за квартиру у ветерана ВОВ
В Казани коллекторы выбивали долги за квартиру у 92-летнего ветерана. Сам он утверждает, что никаких задолженностей по коммунальным услугам не имеет.
Юрий Величко рассказал о том, что закреплённый за ним социальный работник оплачивает все счета за коммунальные услуги регулярно.
«Около года в нашем доме производился капитальный ремонт. В это время я жил у своих знакомых. А управляющая компания ЕРЦ Авиастроительного района выставила счёт за этот промежуток времени, даже не сделав ремонт в полном объёме, как было запланировано» - поведал журналистам ветеран.
«В моей квартире отключали свет за неуплату. По неизвестной причине мой долг за коммунальные платежи составил более 40 тысяч рублей. После выставленной суммы ко мне наведались три коллектора с требованием отдать эту сумму им. Я ответил, что ничего отдавать не собираюсь» - добавил ветеран к своему рассказу.
Андрей Чибис, заместитель главы ведомства Минстрой России прокомментировал: - «Я лично держу ситуацию под контролем. Заявляю, что никто не отключит у ветерана ВОВ свет, никто не будет приходить и требовать какие-то долги. Если информация о коллекторах подтвердиться, то будут приняты самые строгие меры наказания. Мы обязательно разберёмся в сложившейся ситуации».
Юрий Величко рассказал о том, что закреплённый за ним социальный работник оплачивает все счета за коммунальные услуги регулярно.
«Около года в нашем доме производился капитальный ремонт. В это время я жил у своих знакомых. А управляющая компания ЕРЦ Авиастроительного района выставила счёт за этот промежуток времени, даже не сделав ремонт в полном объёме, как было запланировано» - поведал журналистам ветеран.
«В моей квартире отключали свет за неуплату. По неизвестной причине мой долг за коммунальные платежи составил более 40 тысяч рублей. После выставленной суммы ко мне наведались три коллектора с требованием отдать эту сумму им. Я ответил, что ничего отдавать не собираюсь» - добавил ветеран к своему рассказу.
Андрей Чибис, заместитель главы ведомства Минстрой России прокомментировал: - «Я лично держу ситуацию под контролем. Заявляю, что никто не отключит у ветерана ВОВ свет, никто не будет приходить и требовать какие-то долги. Если информация о коллекторах подтвердиться, то будут приняты самые строгие меры наказания. Мы обязательно разберёмся в сложившейся ситуации».
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:36