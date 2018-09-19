В Казани коллекторы выбивали долги за квартиру у ветерана ВОВ

Юрий Величко рассказал о том, что закреплённый за ним социальный работник оплачивает все счета за коммунальные услуги регулярно.«Около года в нашем доме производился капитальный ремонт. В это время я жил у своих знакомых. А управляющая компания ЕРЦ Авиастроительного района выставила счёт за этот промежуток времени, даже не сделав ремонт в полном объёме, как было запланировано» - поведал журналистам ветеран.«В моей квартире отключали свет за неуплату. По неизвестной причине мой долг за коммунальные платежи составил более 40 тысяч рублей. После выставленной суммы ко мне наведались три коллектора с требованием отдать эту сумму им. Я ответил, что ничего отдавать не собираюсь» - добавил ветеран к своему рассказу.Андрей Чибис, заместитель главы ведомства Минстрой России прокомментировал: - «Я лично держу ситуацию под контролем. Заявляю, что никто не отключит у ветерана ВОВ свет, никто не будет приходить и требовать какие-то долги. Если информация о коллекторах подтвердиться, то будут приняты самые строгие меры наказания. Мы обязательно разберёмся в сложившейся ситуации».