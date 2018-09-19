250-тысячная аудитория Мексики высоко оценила талант Витаса

Популярный среди русскоязычной аудитории певец пробует выступать за рубежом. Это стало причиной кардинальной смены его имиджа, на что крайне негативно отреагировали некоторые поклонники творчества звезды, ссылаясь на то, что новый образ лишен индивидуальности, благодаря которой он и стал популярен. По словам самого Витаса, с новым образом он намного комфортнее чувствует себя в местах проведения новых концертов. Впрочем, с учетом 250 тысяч зрителей в Мексике, а также 45 тысяч в Бразилии, вероятно, зарубежная аудитория оценила новый образ артиста по достоинству, как и его творчество.Напомним, что недавно Витас записал новую песню “Roll With the Beat” совместно с зарубежной группой Nappe Roots. Среди отечественной аудитории, по некоторым данным, далеко не все оценили новый стиль певца, однако, по словам самой звезды, в его жизни наступил лучший период.