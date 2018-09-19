Певица Монеточка отказалась возвращать гонорар за несостоявшийся концерт

Певица заявляет, что за день до выступления предупредила ответственных за концерт лиц о том, что по определенным причинам не сможет выступить в назначенный день. Поводом для отмены мероприятия, по ее словам, послужило то, что ее требования, как певицы, небыли выполнены полностью. Организаторы категорически отрицают это, утверждая, что Монеточке был выплачен гонорар и соблюдены все остальные предъявленные ей требования. Общая сумма “зарплаты” певицы за тот концерт составляла 1,1 миллион рублей, 700 000 из которых были отданы Монеточке сразу, остальные, по договоренности, должны были передать после концерта.Зрители остались недовольны мероприятием, однако организаторы пообещали вернуть все деньги, потраченные на билеты, до конца недели. Впрочем, деньги, отданные певице по безналичному расчету, вернуть уже, скорее всего не удастся, в связи с чем, организаторам придется покрывать расходы своими средствами.