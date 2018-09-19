Странный предмет в трусах Антона Гусева взбудоражил фанаток

Несколько дней назад в Instagram экс-участника «Дома-2» появилось фото, где молодой человек позирует в полосатых плавках.Именно эта деталь туалета и привлекла как фанаток так и хейтеров, которые удивились довольно странному предмету в области гениталий Гусева.Пользователи тут же предположили, что Антоша туда что-то засунул, чтобы придать мужественности своему образу, а некоторые подписчики отметили, что Гусев как всегда воспользовался фотошопом., - смеялись над Гусевым в Сети.