Странный предмет в трусах Антона Гусева взбудоражил фанаток
Нарциссизм Антона Гусева вызывает у пользователей лишь смех, но он продолжает публиковать фото, которые, по его мнению, особо привлекательны для подписчиц.
Несколько дней назад в Instagram экс-участника «Дома-2» появилось фото, где молодой человек позирует в полосатых плавках.
Именно эта деталь туалета и привлекла как фанаток так и хейтеров, которые удивились довольно странному предмету в области гениталий Гусева.
Пользователи тут же предположили, что Антоша туда что-то засунул, чтобы придать мужественности своему образу, а некоторые подписчики отметили, что Гусев как всегда воспользовался фотошопом.
«Опять порадовал всех женщин», «Нехорошо такое выкладывать», «Как возбудились жёны мелкочленных мужей...печалька…», - смеялись над Гусевым в Сети.
Несколько дней назад в Instagram экс-участника «Дома-2» появилось фото, где молодой человек позирует в полосатых плавках.
Именно эта деталь туалета и привлекла как фанаток так и хейтеров, которые удивились довольно странному предмету в области гениталий Гусева.
Пользователи тут же предположили, что Антоша туда что-то засунул, чтобы придать мужественности своему образу, а некоторые подписчики отметили, что Гусев как всегда воспользовался фотошопом.
«Опять порадовал всех женщин», «Нехорошо такое выкладывать», «Как возбудились жёны мелкочленных мужей...печалька…», - смеялись над Гусевым в Сети.