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Странный предмет в трусах Антона Гусева взбудоражил фанаток

Нарциссизм Антона Гусева вызывает у пользователей лишь смех, но он продолжает публиковать фото, которые, по его мнению, особо привлекательны для подписчиц.

Несколько дней назад в Instagram экс-участника «Дома-2» появилось фото, где молодой человек позирует в полосатых плавках.

Странный предмет в трусах Антона Гусева взбудоражил фанаток

Именно эта деталь туалета и привлекла как фанаток так и хейтеров, которые удивились довольно странному предмету в области гениталий Гусева.

Пользователи тут же предположили, что Антоша туда что-то засунул, чтобы придать мужественности своему образу, а некоторые подписчики отметили, что Гусев как всегда воспользовался фотошопом.

Странный предмет в трусах Антона Гусева взбудоражил фанаток

«Опять порадовал всех женщин», «Нехорошо такое выкладывать», «Как возбудились жёны мелкочленных мужей...печалька…», - смеялись над Гусевым в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05
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