Специалисты определили основные признаки депрессии у человека

Как рассказали специалисты, основные признаки депрессии связывают с вегетативными расстройствами. Именно к ним относят беспричинное беспокойство, сердцебиение, сухость во рту, ранние подъемы и проблемы со стулом.Следующими признаками депрессии медики называют ритмичность перепадов настроения и утрата способности чувствовать удовольствие. Связанны они с изменением эмоционального фона на протяжении дня.Депрессия у детей может проявляется утратой интереса к занятиям, которые ранее были увлекательны и интересны. Могут быть явными признаками жалобы на различные беспричинные боли, проявляющиеся без определенных оснований.